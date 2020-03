MD discount è un marchio della grande distribuzione nato nel 1994. Il suo primo centro distributivo venne inaugurato in provincia di Caserta ma dopo una prima espansione nel Sud-Italia ha aperto punti vendita anche nel resto del territorio nazionale. Dal sito web ufficiale dell'azienda si può notare come in molte località sono ricercate le posizioni di addetto vendita, vice e store manager. È inoltre da ricordare che per candidarsi online esiste un'apposita pagina dedicata alle carriere, la quale non prevede limiti di scadenza per la domanda di lavoro.

Le figure più richieste da MD

MD inserisce ogni mese posizioni lavorative nell'area del suo sito istituzionale dedicata al lavoro. Tra le figure ricercate recentemente da questa nota azienda ve ne sono in particolare tre. Una di queste è l'addetto vendita, richiesta ad esempio per il negozio di Alessandria In questo caso, il lavoratore dovrà occuparsi di rifornire le scaffalature del punto vendita, sistemare la merce e accogliere la clientela. I requisiti minimi previsti sono: il possesso di un diploma di scuola superiore, essere automuniti e avere una certa esperienza pregressa nella gdo.

L'azienda inoltre informa che questa ricerca non è rivolta a coloro che non dovessero risiedere nei pressi del luogo di lavoro. Infine, non viene fatta menzione dell'inquadramento lavorativo ma soltanto che i candidati devono mostrarsi disponibili a lavorare anche nei giorni festivi.

Il secondo ruolo richiesto è il vice store manager e si può prendere in considerazione il caso del negozio di Bergamo.

L'azienda sceglierà persone capaci di gestire il punto vendita insieme al responsabile. Quindi tutto ciò che riguarda la contabilità, il fisco, il carico dei prodotti e la direzione del personale. Oltre ai requisiti menzionati prima, MD predilige coloro che abbiano già lavorato in contesti in cui si deve coadiuvare il manager, e nella misura di almeno due anni di esperienza pregressa. Anche per questo tipo di addetti sono previsti turni lavorativi nei giorni festivi.

Tra le offerte di lavoro di recente inserite nella pagina delle carriere vi è infine quella dello store manager. Un esempio da prendere è la ricerca per il negozio di Crema, in provincia di Cremona. Il candidato dovrà essere in grado di occuparsi totalmente del punto vendita, ovvero di tutto ciò che è stato indicato in precedenza per il vice store manager. Anche i requisiti richiesti sono gli stessi, ad esclusione del fatto che per questa posizione l'azienda preferisce candidati dotati di una forte predisposizione a gestire una squadra di lavoratori.

Come si fa la domanda di lavoro online

Per quanto riguarda la domanda di lavoro, candidarsi online significa innanzitutto digitare "md lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca.

In seguito, bisognerà cliccare sul primo link che compare, il quale condurrà alla pagina di cui si è tanto parlato sopra, ovvero la sezione delle carriere. Scorrendo al suo interno, si può notare la scritta posizioni aperte e il pulsante giallo "candidati". Un click su quest'ultimo e poi sulla voce "ricerche in corso" serviranno per poter visionare la lista con tutti gli annunci di lavoro attualmente inseriti. Infine, cliccando sul titolo della posizione scelta si leggerà la descrizione e si potrà completare l'invio del curriculum tramite il pulsante grigio "candidati".