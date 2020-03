Attualmente ci sono delle selezioni in corso per la ricerca di comparse per realizzare uno spot di un nuovo canale di intrattenimento. I provini si terranno online e successivamente le riprese verranno effettuate a Roma. Sono inoltre aperte le selezioni di attori, residenti a Milano e provincia, per un nuovo spettacolo teatrale.

Uno spot

Per la realizzazione di uno spot di un nuovo canale di intrattenimento sono in corso le selezioni di comparse. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di due uomini di bella presenza e di età compresa tra 40 e 50 anni, che indossino bene completi in doppio petto, due donne tra 30 e 40 anni, con capelli lunghi e disponibili eventualmente a colorarli secondo le richieste della produzione, quattro ragazzi e quattro ragazze, tutti e tutte di età compresa tra 18 e 25 anni (i maschi con capigliatura in stile moderno e un aspetto 'colto', le femmine longilinee e di bella presenza).

Non sono previste battute o dialoghi. Le riprese verranno poi effettuate a Roma, nel corso della prossima estate, in data da stabilirsi sulla base della attuale emergenza connessa al coronavirus. I casting si svolgeranno esclusivamente online, tramite Skype o whatsapp in videochiamata. Solamente i soggetti ritenuti interessanti verranno contattati dalla produzione. A tale proposito quanti desiderano proporre la propria candidatura devono inviare dati personali, riferimenti di contatto e foto a questo indirizzo di posta elettronica: spotentertainment@ gmail.com.

Uno spettacolo teatrale

Selezioni tuttora aperte per la realizzazione di un nuovo spettacolo teatrale per la stagione 2020/21. Nello specifico, si ricerca un attore di età scenica compresa tra 45 e 60 anni, residente a Milano o provincia, dai tratti duri e con le seguenti ulteriori caratteristiche: occhi azzurri oppure grigi, calvo o con capelli brizzolati, struttura fisica nella media, statura non superiore a 175 cm, con carnagione chiara, nessun tatuaggio in vista.

Si richiede inoltre un livello B1/B2 di conoscenza della lingua tedesca parlata. Gli interessati a proporsi devono inviare entro e non oltre il 30 aprile i propri dati personali e di contatto, allegando il proprio curriculum artistico-professionale, due fotografie (una in primo piano e una a figura intera), il link di rimando ad uno showreel o un video riguardante propri lavori attoriali, al seguente indirizzo di posta elettronica: roberto.ritondo@ incantattori.it.

L'attore selezionato sarà poi chiamato ad interpretare il ruolo di coprotagonista. Per reperire ulteriori informazioni e dettagli consigliamo di visionare la pagina ufficiale Facebook di Roberto Ritondo.