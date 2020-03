Eurospin è un famoso marchio che dal 1993 distribuisce generi vari. La sua organizzazione prevede cinque società operative che gestiscono i punti vendita aperti in diverse città italiane e per ognuno di essi l'azienda continua a selezionare personale. In particolare, le figure più ricercate attualmente sono tre: l'addetto vendita, il gastronomo e il macellaio. Tali ruoli sono per esempio richiesti in province come Ferrara, Brescia e Vicenza ed è possibile candidarsi online.

Le posizioni attualmente aperte da Eurospin

Di recente, nella pagina dedicata alle offerte di lavoro del sito ufficiale di Eurospin si possono visionare le posizioni lavorative maggiormente inserite. C'è da dire inoltre che l'azienda non precisa le scadenze entro cui effettuare la candidatura online.

La prima figura richiesta spesso ultimamente è l'addetto vendita. Prendendo in considerazione il negozio di Argenta, provincia di Ferrara, si cercano candidati che abitino nei pressi del luogo di lavoro e che siano muniti di un mezzo proprio.

In aggiunta, il lavoratore ideale dovrà anche sapersi relazionare con la clientela, essere in grado di lavorare in squadra e mostrarsi disponibile ad orari flessibili. Per quanto riguarda i compiti da svolgere, egli dovrà occuparsi delle operazioni di cassa, dell'accoglienza del cliente e dell'allestimento degli scaffali. In questo caso, la descrizione offerta dal sito non fa un accenno preciso all'inquadramento contrattuale, ma si può dire che l'assunto sarà un lavoratore dipendente.

L'altra posizione in corso di selezione nei punti vendita Eurospin è il macellaio. Con riferimento al negozio di Manerbio, provincia di Brescia, il candidato sarà assunto se, oltre ai requisiti previsti per l'addetto di cui si è parlato prima, egli possiederà anche l'attestato hccp e una consolidata esperienza nel settore della macelleria. Dunque, in virtù di questo, il lavoratore dovrà dedicarsi al banco delle carni e alla conseguente preparazione dei tagli di questo tipo di prodotto.

In riferimento al contratto lavorativo, si parla di turni di lavoro che possono arrivare a coprire le ore serali e le festività.

L'ultima figura di cui parlare è quella del gastronomo. Ad esempio, per il negozio aperto a Schio, provincia di Vicenza, si assumono soggetti residenti vicino alla sede in cui andranno a lavorare, in possesso di un mezzo, di una esperienza pluriennale nella grande distribuzione, della capacità di rapportarsi ai clienti e di agire all'interno di un team. L'attività da eseguire consisterà nella gestione del banco salumi e formaggi, e il contratto di lavoro prevede turni anche nei giorni festivi.

Come si fa la domanda di lavoro online

Eurospin è un'azienda che consente di candidarsi online alle sue posizioni aperte e per farlo bisogna accedere alla pagina del suo sito istituzionale dedicata alle carriere. Infatti, per prima cosa si dovrà digitare "Eurospin lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca e cliccare sul primo link che viene mostrato. Si entrerà così nella pagina di cui si è parlato poc'anzi la quale, scorrendola, mostrerà a un certo punto il pulsante blu "Scopri". Un click su quest'ultimo porterà alla schermata in cui sarà possibile verificare le Offerte di lavoro scegliendo la provincia di proprio interesse nell'apposito riquadro.

Si può notare come ogni offerta abbia sul lato destro il simbolo di un fermaglio il quale permetterà di leggerne la descrizione. Infine, sotto quest'ultima, il pulsante blu "Candidati" consentirà di completare la domanda di lavoro attraverso una registrazione.