La nota Banca Nazionale del Lavoro ha avviato le assunzioni per 75 risorse da reclutare entro il 2020. Nell'ambito del piano di assunzioni avviato qualche tempo fa, infatti, l'istituto di credito prevede l'inserimento di 500 nuove risorse entro il 2022. Attualmente, invece, è alla ricerca di diversi consulenti ed esperti da inserire nelle varie sedi distribuite su tutto il territorio nazionale.

Bnl apre le assunzioni, 500 inserimenti entro il 2022

La Banca Nazionale del Lavoro, ha infatti firmato un nuovo accordo con le organizzazioni sindacali volto ad una campagna di assunzioni che porterà ad un incremento dell'organico di 75 unità entro il 2020.

Scopo principale del piano, infatti, è far fronte a circa 150 pensionamenti anticipati avvenuti nel corso dell'anno, grazie all'introduzione del meccanismo di Quota 100. L'istituto di credito, infatti, si è fatto promotore di un ricambio generazionale per l'inserimento di nuove risorse da reperire fra la platea di giovani laureati. In particolare, il Gruppo ha recentemente aperto le assunzioni per consulenti alla clientela privata che saranno destinate alle varie filiali dislocate in tutta Italia.

I requisiti

Le risorse, si occuperanno dell'assistenza alla clientela, della consulenza e della promozione dei prodotti commerciali offerti dal Gruppo. Inoltre, lavorare in BNL significa avere l'opportunità di approfondire la conoscenza di diversi ambiti e metodi di lavoro. Le risorse avranno anche la possibilità di crescere professionalmente e di acquisire e gestire un ampio portafoglio clienti. Per partecipare alle selezioni, i candidati dovranno essere in possesso di una laurea triennale in materie economiche, scientifiche o giuridiche ed una pregressa esperienza nel settore commerciale e bancario.

Inoltre, si richiede una buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office e dei software applicativi. I candidati dovranno anche avere una disponibilità a trasferte sul territorio nazionale e ottime doti comunicative e relazionali.

Posizioni aperte per specialisti marketing

Stando alle offerte di lavoro pubblicate sul portale della banca, anche quella riguardante la selezione di specialisti marketing che, invece, si occuperanno di sviluppare la strategia digitale in azienda, oltre a sviluppare il piano marketing del Gruppo.

Per questo motivo, i candidati dovranno essere in possesso di una laurea ad indirizzo economico e una buona conoscenza del pacchetto office. Si richiede anche una pregressa esperienza nel settore. In questo caso, le risorse saranno inserite nella sede di Assago.Per candidarsi, gli interessati potranno consultare le Offerte di lavoro presenti sul sito istituzionale della banca e provvedere al caricamento del curriculum. La banca effettuerà assunzioni con contratto a tempo determinato con successiva trasformazione a tempo indeterminato.