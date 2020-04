L'ente nazionale per l'energia elettrica Enel, nella giornata di ieri 24 aprile 2020, ha aperto le selezioni per risorse da assumere per posizioni tecnico-operative. Per candidarsi a tale ruolo è necessario essere in possesso di un diploma professionale.

I requisiti per candidarsi come tecnico presso Enel energia

Coloro che entreranno a far parte di Enel, saranno immessi in un ambiente stimolante e orientato alla valorizzazione e allo sviluppo delle persone. Per poter accedere al ruolo di tecnico è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

età compresa tra i 18 e i 29 anni.

diploma in ambito Tecnico/Professionale quinquennale.

competenze tecniche di tipo elettrico/elettronico/meccanico .

tecniche di tipo . disponibilità a svolgere attività lavorativa in reperibilità.

propensione al problem solving.

buona conoscenza degli strumenti informatici.

Inoltre è richiesta sensibilità ai temi della sicurezza, rispetto delle scadenze e buona attitudine al relazionarsi nel lavoro di gruppo e alla proattività.

Lavoro nell'ente nazionale per l'energia elettrica e tipo di contratto

Enel è alla ricerca di risorse in grado di mettersi in gioco ed affrontare un'esperienza lavorativa che metta in risalto il talento e la voglia di fare dei propri dipendenti. Attualmente l'azienda conta circa 62mila dipendenti e 61 milioni di utenze a livello globale ed è in continua espansione. Periodicamente, infatti, il gruppo apre le proprie posizioni lavorative in tutto il mondo, in molti Paesi e imprese, in cui le risorse potranno crescere sia dal punto di vista professionale sia personale.

Il ruolo di 'Diplomati per posizioni tecnico-operative' prevede un contratto di apprendistato di 36 mesi nell’ambito del quale è previsto un particolare percorso formativo di tipo teorico-pratico e di affiancamento, mediante la costante supervisione ed il supporto di un tutor dell'azienda.

Come inviare la domanda di partecipazione

Per candidarsi alla suddetta proposta di lavoro è necessario collegarsi sul sito ufficiale di Enel Energia nella sezione 'Posizioni aperte'. In tale sezioni compariranno tutte le selezioni attualmente attive presso l'ente nazionale per l'energia elettrica tra cui quella di 'Diplomati per posizioni tecnico-operative'.

Cliccando su quest'ultima dicitura compariranno tutte le informazioni inerenti al lavoro da svolgere e, successivamente, sarà possibile candidarsi cliccando su 'Invia candidatura'.

Al fine di portare a termine l'inoltro della candidatura sarà necessario iscriversi al sito con le proprie credenziali e poi fare l'accesso. In seguito bisogna fornire le proprie informazioni anagrafiche, curriculari ed allegare il diploma conseguito.