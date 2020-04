La Protezione Civile italiana ha avviato delle assunzioni di personale sanitario da inserire nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa), nelle case per anziani e all'interno degli istituti penitenziari. In particolare si ricercano 1500 operatori socio-sanitari per far fronte all'emergenza sanitaria in cui attualmente versa il nostro Paese. Attraverso il proprio sito istituzionale, la Protezione Civile ha diffuso tutte le informazioni riguardo alle nuove assunzioni. Per la partecipazione alla procedura straordinaria degli Oss è previsto il risarcimento delle spese di viaggio ed un premio di solidarietà forfettario per ognuna delle giornate lavorative.

Sarà fornito loro il vitto e l’alloggio.

Protezione Civile: come saranno distribuiti i 1500 posti per operatori socio-sanitari

La assunzioni sono rivolte agli operatori che andranno a supporto delle strutture sanitarie più colpite dall’emergenza. In particolare i 1500 posti per operatori socio-sanitari saranno suddivisi in questo modo:

500 posti saranno assegnati alle case di riposo per anziani, alle residenze sanitarie assistenziali , e alle residenze sanitarie per disabili. Gli operatori socio-sanitari dovranno prestare il proprio servizio all'interno delle suddette strutture per un lasso di tempo di quattro settimane consecutive.

alle , e alle residenze sanitarie per disabili. Gli operatori socio-sanitari dovranno prestare il proprio servizio all'interno delle suddette strutture per un lasso di tempo di quattro settimane consecutive. 1000 posti sono, invece, destinati agli istituti penitenziari indicati direttamente dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Gli operatori socio-sanitari che saranno scelti dovranno lavorare all'interno di tali strutture per un periodo continuato fino al 31 luglio 2020, fine dello stato di emergenza.

Modalità di invio della domanda per gli Oss

Per inviare la propria domanda di partecipazione è necessario collegarsi al sito ufficiale della Protezione Civile nella sezione 'Oss per Covid'.

In questa sezione saranno disponibili le informazioni riportate dal dipartimento: basterà scorrere la pagina e cliccare su 'Avanti', dopo aver accettato l'informativa sulla privacy. La procedura telematica, dunque, chiederà all'aspirante di inserire i propri dati anagrafici, i documenti di riconoscimento e la compilazione di un modulo di autocertificazione.

La scadenza per inoltrare la domanda è fissata per le ore 20:00 del 22 aprile 2020.

I requisiti per partecipare alla procedura straordinaria della Protezione Civile

Coloro che intendono inoltrare la propria domanda di adesione alla selezione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

titolo specifico di Operatore socio-sanitario;

assenza di condanne penali;

non avere carichi pendenti.

Le assunzioni sono aperte: agli operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale, a coloro che sono impiegati in strutture sanitarie anche non accreditate e ad operatori liberi professionisti.

Saranno chiamati prima gli operatori che hanno una maggiore anzianità di conseguimento dell'attestato di Oss.