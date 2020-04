Casting attualmente aperti per un film prodotto da M.P. Production dal titolo ''La terra della speranza''. Si cercano attori, attrici e figuranti. Sono inoltre in corso le selezioni di figure varie per realizzare tre serie televisive per TEEN TV.

Un film

Per realizzare il film dal titolo ''La terra della speranza'', prodotto da M.P. Production, sono aperte le selezioni. In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti delle seguenti figure: un'attrice priva di tatuaggi su mani e viso, un attore con lentiggini sul volto, un'attrice di età non superiore a 45 anni, una attrice di bella presenza e di massimo 35 anni di età, un attore estremamente magro, un attore di origine africana, alcune bambine in possesso di una adeguata conoscenza della danza classica, un'attrice che conosca adeguatamente la lingua dei segni, un attore nato prima del 1945 e autosufficiente, alcuni figuranti in possesso della patente CQC Merci.

Gli interessati a presentare la propria candidatura devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie (una in primo piano e una a figura intera), indicazioni concernenti età, città di provenienza e precedenti esperienze in ambito recitativo, a questo indirizzo di posta elettronica: ''laterradellasperanza@outlook.it''.

Tre serie televisive

Sono attualmente in corso le selezioni, che si terranno solamente online, per realizzare tre serie televisive dedicate ai giovanissimi e dai seguenti titoli: ''Dance with me'', ''Star'', ''La principessa Vampiro''.

La prima serie è tutta incentrata sulla storia di un gruppo di ragazzi 'innamorati' della danza, la seconda su quella di una ragazza che sogna di diventare una grande cantante professionista, la terza su una giovane appena arrivata nella propria nuova scuola e che porta con sé un grande 'segreto'. Le riprese dovrebbero iniziare tra la fine del prossimo mese di giugno e il mese di luglio nella Capitale.

A tale proposito la EMA S.r.l. per conto di TEEN TV (nuova piattaforma dedicata ad un pubblico di adolescenti), per la produzione delle tre serie cerca ragazzi e ragazze di età compresa tra 14 e 22 anni e con una certa passione per recitazione, danza e canto. Gli interessati devono inviare entro il prossimo 16 maggio la propria candidatura (a cui dovranno provvedere per i minorenni i genitori o i relativi tutori legali) esclusivamente tramite il sito di TEEN TV, compilando l'apposito form online.

Successivamente verrà inviata una e-mail ai candidati ritenuti interessanti, contenente indicazioni e domande a cui dovranno rispondere con cura e attenzione. Per reperire ulteriori informazioni e dettagli consigliamo di visionare previamente il sito ''www.teentv.it''.