Immissione in ruolo per titolo mediante bando di concorso pubblico per i docenti del sostegno: è quanto chiede il "Movimento degli Specializzati e Specializzandi Sostegno" in merito alle assunzioni nella Scuola italiana già dal 1° settembre 2020 basate sul fatto che il titolo risponderebbe ai requisiti di congruità rispetto alla professionalità necessaria essendo finalizzato alla scelta dei migliori candidati.

Inoltre, necessitando del titolo specialistico del sostegno, la procedura del concorso per titoli garantirebbe la possibilità di partecipazione degli insegnanti residenti nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria, rendendo effettivo il principio di parità di trattamento dei docenti candidati.

Assunzioni da bando concorso pubblico per titoli: 'Docenti sostegno unici ad avere formazione prevista'

La proposta del Movimento degli specializzati del sostegno al concorso con unico requisito di accesso alle cattedre delle scuole: il titolo conseguito si basa sulla possibilità di candidatura di tutti i docenti del IV Ciclo del Tirocinio Formativo Attivo e di accesso alle cattedre con il diploma di specializzazione, senza ulteriori vincoli.

Le assunzioni degli insegnanti di sostegno, dunque, garantirebbero che davvero i posti assegnati andrebbero ai più meritevoli: "Siamo gli unici insegnanti in possesso di una formazione specifica occorrente per questa tipologia di incarico - informano i docenti del Movimento Nazionale Specializzati - in quanto il percorso di formazione al quale abbiamo partecipato è identico a quello svolto da coloro che hanno frequentato i tre cicli di Tfa precedenti.

Il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione del 7 aprile 2020 - continua il Movimento del sostegno - ha evidenziato la necessità di intervenire tempestivamente sulle immissioni in ruolo, procedendo alla stabilizzazione di tutti gli insegnanti che possiedano un adeguato titolo, al fine di permettere alle scuole di poter riprendere in pieno regime a partire dal 1° settembre 2020 e di poter contare su un corpo di insegnanti completo, motivato, stabile e qualificato".

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Concorso pubblico scuola, docenti sostegno: la proposta di bando per titoli Tfa

Sulla proposta di un bando di concorso nel sostegno per le immissioni in ruolo dei docenti a partire dal prossimo anno scolastico, il Movimento riporta anche la sentenza del Consiglio di Stato, la numero 7789 del 2019, secondo la quale si evidenzia che le "eccezioni alla regola del concorso pubblico, oltre che limitate e rigorose, devono prevedere adeguati accorgimenti atti a garantire la professionalità del personale immesso in ruolo e a rispondere a straordinarie e peculiari ragioni di interesse pubblico".

Gli insegnanti di sostegno segnalano, inoltre, che il concorso per titoli risponderebbe ad una procedura già adottata dal Ministero dell'Istruzione per i concorsi per soli titoli riguardanti gli accessi ai ruoli provinciali dei profili professionali nelle aree A e B degli assistenti amministrativi, tecnici ed ausiliari (Ata) per i quali si dovrebbe attivare la modalità telematica dei procedimenti occorrenti all'ingresso negli organici.