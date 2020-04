"Avere più personale, più medici, più infermieri, più operatori socio sanitari è stata subito una delle nostra priorità per affrontare la sfida del Covid-19": a ribadirlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza annunciando un piano straordinario di assunzioni per il reclutamento di 5000 infermieri e 500 operatori socio-sanitari.

Piano di assunzioni per infermieri e Oss

Si tratta di fatti di un importante passo per rafforzare la sanità italiana in un momento così delicato a causa dell'emergenza Covid-19 in corso.

Le nuove assunzioni potrebbero essere utili per la necessità di continuare a fornire un servizio sanitario importante anche in ambito domiciliare visto che molti pazienti si trovano in isolamento nelle proprie abitazioni e che necessitano di cure. Il Governo Conte-bis si appresta così ad iniziare la cosiddetta Fase 2 della pandemia.

Stando a quanto annunciato dallo stesso ministro della Salute Roberto Speranza, i bandi saranno contenuti nel decreto di aprile che darà il via libera alla stessa Fase 2.

L'assunzione straordinaria di infermieri e operatori socio sanitari, quindi, potrebbe essere una delle misure-cardini messa a punto dall'esecutivo in un momento nel quale i numeri migliorano ma decine di migliaia di italiani si trovano ancora in isolamento domiciliare necessitando di una continuità assistenziale. Per questo motivo, tra le mansioni che saranno attribuite agli infermieri, anche l'assistenza agli anziani e ai disabili che, a causa della quarantena, sono stati costretti a rinviare le prestazioni mediche.

Attesi chiarimenti sulle modalità di reclutamento

Non c'è ancora, tuttavia, nulla di ufficiale, si attendono dunque chiarimenti anche sulle modalità di reclutamento che non dovrebbero comunque prevedere alcuna prova di concorso. Le Regioni, infatti, potranno dare il via libera alla stabilizzazione dei precari o allo scorrimento delle graduatorie attualmente vigenti, appare molto probabile che la ripartizione dei posti dipenderà dal numero di contagi che interessano ciascuna regione.

Ad oggi stabilizzate oltre 4 mila unità

Il ministro Speranza ha poi rammentato che ad oggi, il Governo ha provveduto al reclutamento di 4.331 medici, 9.666 infermieri e 5.700 operatori socio-sanitari, oltre a farmacisti e tecnici di laboratorio. Si tratta di un'importante mossa che ha portato alla stabilizzazione di oltre 4 mila unità e a circa 6.802 assunzioni con contratti a tempo determinato. Il personale che ha prestato servizio in questa fase di emergenza sanitaria potrà comunque utilizzare l'esperienza maturata per i prossimi Concorsi Pubblici.