L'azienda di commercio online statunitense Amazon, la più grande Internet company al mondo, cerca nuove figure da assumere in diverse posizioni. Recentemente il colosso americano ha annunciato l'intenzione di reclutare 75mila figure nelle sedi di tutto il mondo sia per potenziare le consegne sia per migliorare i servizi durante l'emergenza sanitaria. Infatti se in questa situazione di stallo per l'economia, molti settori commerciali sono stati costretti a sospendere le proprie attività, il settore degli acquisti online diventa così sempre più fruttuoso e ha bisogno di nuove risorse anche in Italia.

Amazon ha annunciato un piano di assunzioni di 1400 figure tra il 2020 e il 2023

Per questo Amazon ha annunciato che recluterà 1400 figure in Italia tra il 2020 e il 2023 anche nei nuovi centri di distribuzione che saranno inaugurati nel Veneto e nel Lazio e, precisamente, a Rovigo e a Colleferro. Questo nuovo programma di assunzioni consentirà a tantissime personale di ricevere un contratto a tempo indeterminato. Visitando il sito ufficiale di Amazon, nella categoria riservata alle selezioni, è possibile consultare le opportunità di lavoro già pubblicate e per le quali è già possibile candidarsi.

Per il momento sono disponibili sul sito ufficiale del colosso americano 276 opportunità di lavoro in Italia.

Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Tra le figure ricercate da Amazon ci sono:

Partner commerciale senior delle risorse umane, sede Milano. Per questa figura è richiesta una esperienza pluriennale nella leadership delle risorse umane all'interno di un'organizzazione tecnologica o operativa.

Workforce Staffing Specialist, sede Castel San Giovanni. Come qualifiche di base sono richiesti il diploma di laurea e un'esperienza di almeno 4 anni in ambiente aziendale o di ricerca.

HR Business Partner, sede Casirate d'Adda. Per questa figura è richiesta la laurea magistrale in Giurisprudenza / Scienze sociali / Economia e una ottima conoscenza dell'inglese e dell'italiano.

e una ottima conoscenza dell'inglese e dell'italiano. HR Partner, sede Cagliari. In questo caso non è richiesto il diploma di laurea ma una esperienza precedente come Assistente alle risorse umane, idealmente all'interno di un ambiente di servizio clienti o di operazioni operative su vasta scala.

Health and Safety Co-ordinator, sede Torrazza Piemonte. Per questa figura, che si occuperà di organizzare il ciclo produttivo del magazzino, è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana e inglese.

Per consultare le altre figure ricercate bisogna consultare il sito ufficiale amazon.jobs, dove sarà possibile anche candidarsi e visualizzare gli altri requisiti.