Uscito in Gazzetta Ufficiale oggi 28 aprile 2020 il bando per il tanto atteso concorso scuola straordinario per la secondaria che permetterà a circa 24.000 insegnanti di ottenere il tanto atteso ruolo. Il Presidente Giuseppe Conte lo aveva annunciato lo scorso 26 aprile: i concorsi scuola si faranno e l'uscita dei bandi era prevista, per l'appunto, entro questo mese.

Insieme al bando per il concorso straordinario, anche quello per il concorso ordinario per la secondaria, ordinario per infanzia e primaria, e la procedura straordinaria per l'abilitazione (sempre per la secondaria).

Una sola prova da affrontare per i docenti che hanno maturato tre anni di servizio e possono partecipare alla procedura straordinaria. Andiamo a scoprire il contenuto del bando ufficiale del concorso docenti straordinario.

Scuola: la prova da affrontare per la procedura straordinaria ai fini del ruolo

Il concorso scuola straordinario (ai fini del ruolo) consiste in una prova scritta computer based composta da 80 domande in 80 minuti su conoscenze disciplinari, competenze metodologiche e quesiti di lingua inglese.

In particolare, le domande saranno suddivise in questo modo:

45 quesiti sulle discipline della classe di concorso.

30 quesiti riguardo le competenze e metodologie didattiche.

5 quesiti che metteranno alla prova i candidati riguardo alla comprensione di un brano in lingua inglese.

Per superare la prova il docente dovrà conseguire un punteggio di almeno 56/80. Alla prova scritta, per l'appunto, sarà assegnato un punteggio massimo di 80 punti.

Saranno valutati anche i titoli, per un punteggio massimo di 20 punti.

I requisiti per partecipare al concorso docenti straordinario

Per partecipare al concorso straordinario che permetterà ai candidati di ottenere il ruolo, i docenti dovranno dimostrare di avere i seguenti requisiti:

laurea magistrale che consenta di accedere alla classe di concorso d'insegnamento.

tre anni di servizio nella scuola secondaria pubblica di cui almeno uno su posto comune (prestati tra l'anno scolastico 2008/2009 e 2019/2020)

I posti e la domanda di iscrizione

Il concorso scuola straordinario permetterà di assegnare circa 24.000 posti.

Tali posti saranno ripartiti per regione, pertanto gli insegnanti dovranno presentare domanda solo per una regione. Dopo aver scelto la regione, svolgeranno le prove del concorso nella stessa e, in caso di superamento del concorso, otterranno il ruolo nello stesso luogo.

Le domande di iscrizione alla selezione pubblica potranno essere presentate a partire dal 28 maggio per il concorso straordinario della secondaria, mentre per i concorsi ordinari a partire dal 15 giugno.