Brt è un'azienda nata nel 1928 a Bologna e si occupa di spedizioni di ogni genere di pacco. Nel corso degli anni ha avuto una forte espansione fino a raggiungere oltre 180 sedi sparse sul territorio nazionale. Per gestire la sua rete il noto marchio si avvale di numerosi collaboratori, di conseguenza inserisce spesso offerte di lavoro nel suo sito web ufficiale. Accedendo infatti alla pagina dedicata alle carriere si possono notare posizioni aperte anche questo mese, tra cui impiegati operativi, alle consegne e assistenza clienti.

Inoltre, tramite la stessa pagina è possibile candidarsi online senza limiti di scadenza.

Tre impiegati molto ricercati da Brt

Brt ha indetto una campagna assunzioni in varie sedi d'Italia. Tre in particolare le figure richieste. L'azienda predilige persone in possesso di una breve esperienza precedente. Uno offerta di lavoro riguarda l'impiegato operativo. Si può prendere in considerazione la ricerca per il centro spedizioni di Schio, in provincia di Vicenza. Il lavoratore dovrà occuparsi della documentazione di una spedizione tipica dell'azienda e di tutte le attività dell'ufficio assegnato.

Tra i requisiti si parla di esperienza in compiti di carattere amministrativo, il candidato dovrà avere almeno un diploma da ragioniere e dovrà essere in grado di utilizzare determinate applicazioni informatiche. Si ricercano inoltre impiegati alle consegne. Per esempio, per la sede di Rovereto, in provincia di Trento, si cercano persone da impiegare nella gestione della materiale consegna dei pacchi alla clientela, per cui sarà necessario che il collaboratore si dedichi alla pianificazione dei viaggi di coloro che effettuano il trasporto.

Per questa figura l'esperienza richiesta comprende l'attività di trasporto quindi sono preferibili candidati che conoscano bene il territorio di competenza. In più è necessario avere almeno il diploma di scuola superiore e una certa dimestichezza con gli applicativi informativi. Anche per tale ruolo il contratto di lavoro si presume venga analizzato durante il colloquio.

L'ultima posizione richiesta è quella di impiegato assistenza clienti.

Ad esempio, per la sede di Roveri, frazione di Bologna, si cerca una persona in grado di affrontare le problematiche di una spedizione, ovvero eventuali resi, disguidi, smarrimenti o rotture del prodotto. Il futuro lavoratore dovrà saper rispondere telefonicamente a tutte le richieste del cliente, per cui Brt selezionerà preferibilmente coloro che avranno già lavorato nella post-vendita. Di conseguenza, dovranno almeno sapersi relazionare con il pubblico e conoscere l'inglese.

La candidatura online alle tre posizioni da impiegato

Per essere selezionati la prima cosa da fare è accedere alla pagina dedicata al lavoro di Brt digitando "brt lavora con noi" sui motori di ricerca.

Comparirà una schermata in cui bisognerà cliccare sul link blu "Utility - Lavora in BRT - BRT" il quale condurrà alla pagina di interesse. La stessa mostrerà una freccia sulla destra, ovvero il menu all'interno del quale sarà necessario cliccare sulla voce "Consulta le nostre inserzioni" per avere subito a disposizione l'elenco degli annunci. L'altro passo da compiere sarà cliccare sul codice di colore rosso presente a sinistra della posizione scelta per leggerne la descrizione. E' richiesta, in via preliminare, la registrazione al sito .