Continua la ricerca di portalettere a tempo determinato da parte di Poste Italiane. Dopo la ricerca di postini dello scorso mese di marzo, l’azienda guidata da Matteo Del Fante ha avviato una nuova selezione nel mese di aprile. La ricerca di portalettere riguarda tutte le regioni italiane.

Portalettere, i requisiti richiesti

Per presentare la propria candidatura è necessario riempire l’apposito form nella sezione lavora con noi del sito di Poste Italiane (erecruiting.poste.it). Non è presente alcuna data di scadenza per rispondere all’annuncio, presumibilmente non oltre la fine di aprile, visto che le assunzioni, come evidenziato nella ricerca, inizieranno a maggio.

Chi ha aderito ad un precedente annuncio di Poste italiane senza essere stato contattato, potrà presentare nuovamente la propria domanda. Entrando più nello specifico, potranno candidarsi i diplomati che hanno riportato un voto minimo di 70/100 e i laureati con votazione minima di 102/110. Soltanto per la provincia autonoma di Bolzano è richiesto anche il possesso del patentino di bilinguismo. Sarà possibile candidarsi in una sola provincia italiana. Necessaria, inoltre, la patente B per guidare il mezzo aziendale, che potrebbe essere una moto 125 o un’autovettura, a seconda delle esigenze e delle zone geografiche di lavoro.

Ai candidati che verranno selezionati dall’Ufficio risorse umane di Poste Italiane sarà sottoposto un test attitudinale di ragionamento logico. Il questionario potrà essere sottoposto attraverso posta elettronica (l’email sarà spedita dalla Società Giunti OS, ndr) o somministrato in una delle sedi aziendali ai candidati. Chi supererà il test attitudinale verrà sottoposto a un colloquio e alla prova di guida di un motomezzo aziendale 125 cc con un carico pieno di posta.

Il superamento della prova moto rappresenta una condizione essenziale per poter essere assunto come portalettere.

Portalettere, i contratti d’assunzione

Nell’annuncio pubblicato sul sito di Poste si legge che le assunzioni avranno luogo a partire dal mese di maggio. Ciò vuol dire che i candidati che risulteranno idonei potrebbero essere contattati per le assunzioni anche nei mesi successivi in base alle esigenze aziendali.

Nessuna certezza anche sulla durata dei contratti di assunzione: l’azienda deciderà di volta in volta tenendo conto delle necessità degli uffici territoriali. Stesso discorso, come si legge chiaramente nell’annuncio, per quanto riguarda l’eventualità di proroghe a scadenza di contratto. Chi verrà ritenuto idoneo e convocato per iniziare il suo lavoro verrà inquadrato come Portalettere junior.