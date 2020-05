Casting attualmente aperti e finalizzati alla ricerca di alcune figure maschili per la realizzazione di un video di genere musicale che verrà prodotto dalla Passo Uno. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di attori e attrici, tutti e tutte con adeguata predisposizione per il canto, finalizzate alla realizzazione di una serie di genere giallo/thriller e da girare poi nei dintorni di Pisa.

Un video musicale

Selezioni attualmente in corso, da parte della casa di produzione Passo Uno, per la realizzazione di un interessante nuovo videoclip musicale. Nello specifico, la richiesta in questione è indirizzata a uomini di età compresa tra 65 e 80 anni, dal volto tipicamente salentino e residenti nell'ambito della provincia di Lecce.

Si tratta di figurazioni semplici e quindi ai selezionati non verranno richiesti né dialoghi né battute. Gli interessati a proporre la propria candidatura sono tenuti ad inviare dati personali, riferimenti di contatto, almeno due fotografie, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ passouno.it, inserendo nell'oggetto della mail 'Casting maggio 2020'. Le selezioni verranno poi effettuate esclusivamente online e quanti verranno scelti saranno successivamente contattati dalla produzione per le riprese del video.

Una serie thriller

Per la realizzazione di una serie principalmente di carattere giallo/thriller con riprese da effettuarsi poi nei pressi di Pisa nel corso della prossima estate (compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria da coronavirus), sono attualmente in corso le relative selezioni.

I casting si svolgeranno poi solamente online. In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di attori e di cantanti, anche principianti. Entrando maggiormente nello specifico, si cercano le seguenti figure: un attore nonché cantante, per la copertura di un ruolo da protagonista, di età compresa tra 18 e 25 anni, un'attrice e cantante della stessa fascia di età e, sempre per un ruolo da protagonista, tre attori di età compresa tra 18 e 30 anni, in grado di cantare adeguatamente, tre attrici della stessa fascia di età e anche loro in grado di cantare in modo adeguato.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare quanto prima e comunque entro e non oltre la fine del prossimo mese di giugno, i propri dati personali e di contatto, allegando fotografie ed eventuale curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: saretta2171 @gmail.com.

Quanti saranno ritenuti interessanti ai fini della realizzazione della serie verranno successivamente contattati dalla produzione.