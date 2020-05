Dei Casting sono tuttora aperti per la ricerca di ruoli principali e secondari per un cortometraggio dal titolo Pharmakon, le cui riprese verranno successivamente effettuate a Milano. Il tutto in relazione allo svolgimento di una tesi di gruppo di alcune studentesse del NABA.

Sono inoltre ancora in corso le selezioni per un quiz televisivo prodotto da Stand By Me e che verrà poi trasmesso su rete nazionale.

Pharmakon

Pet la realizzazione di un nuovo cortometraggio, dal titolo Pharmakon e da girare a Milano (indicativamente nella seconda metà del prossimo mese di settembre), sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di ruoli principali e secondari.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso le seguenti figure: Lavinia, protagonista, di età scenica di 20 anni e di bella presenza, con un taglio di capelli in stile 'maschile' e una struttura fisica esile e, se possibile, tatuaggi e/o piercing, Lucia, protagonista, di età scenica compresa tra 50 e 55 anni e di bella presenza, e infine Iris coprotagonista, di età scenica di 20 anni, di bella presenza e dai capelli lunghi, voluminosi e mossi.

Nello short film, Lavinia è la figlia di Lucia e la fidanzata di Iris, e si caratterizza come ragazza introversa e determinata, con una particolare passione per la letteratura nonchè per la scrittura, Lucia, per parte sua, è anafettiva e soffre di un principio di Alzheimer, mentre Iris è premurosa quanto comprensiva.

Il cortometraggio è correlato ad un progetto di tesi di gruppo di alcune studentesse del NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) di Milano, e le interessate a proporsi devono inviare la propria candidatura a: pharmakon.production@ gmail.com, indirizzo di posta elettronica a cui possono far comunque riferimento anche solamente al fine di reperire ulteriori informazioni.

Un quiz televisivo

Per realizzare un quiz televisivo che andrà poi in onda su una rete nazionale, la casa di produzione Stand By Me cerca famiglie e coinquilini, composte da non meno di tre maggiorenni, sulle seguenti città: Milano, Roma, Napoli, Palermo e Bari.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Entrando nel dettaglio, la richiesta è indirizzata nei confronti di persone 'riunite' in questa fase di quarantena e che siano disponibili a mettersi in gioco, tranquillamente da casa propria, per cercare inoltre di vincere un montepremi in gettoni d'oro.

Per prendere parte alle selezioni occorre inviare una brevissima descrizione del 'gruppo' (familiari o coinquilini), al seguente indirizzo di posta elettronica: redazione.casting@ standbyme.tv, indicando un recapito telefonico.

I gruppi ritenuti interessanti ai fini della realizzazione del programma televisivo verranno poi contattati dalla produzione.