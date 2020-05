Sono attualmente in corso delle selezioni di documentari e di brevissimi cortometraggi per la prossima edizione del Clorofilla Film Festival. Sono inoltre aperte le ricerche di attori, per ruoli principali e secondari, per un cortometraggio legato alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.

Clorofilla Film Festival

Il festival cinematografico di Legambiente, ovvero il Clorofilla Film Festival, seleziona tuttora documentari a tema sociale ed ambientale (di durata non superiore a 80 minuti), nonchè cortissimi di durata non superiore ad un minuto (per la sezione #Solounminuto e concernente l'occupazione di stalli e scivoli riservati ai disabili).

Per quest'anno è prevista anche una speciale sezione intitolata a Vittorio De Seta, correlata alla presentazione di documentari di durata non superiore a 30 minuti. Il festival, che giunge quest'anno alla sua diciannovesima edizione, prevede una parte centrale che si terrà all'interno di Festambiente, nel Parco della Maremma, e che dovrebbe svolgersi (salvo variazioni connesse alla situazione attuale) dal 12 al 16 agosto.

Gli interessati a prendere parte alle selezioni devono far riferimento al sito web di Festambiente, alla sezione dedicata al Clorofilla Film Festival, dove possono reperire sia il bando che la scheda di partecipazione, da inoltrare entro e non oltre il prossimo 15 maggio. Per ulteriori informazioni e dettagli si può inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: cinema@ festambiente.it.

Un cortometraggio

Aperte le selezioni di attori per realizzare un nuovo short film correlato alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Le riprese verranno poi effettuate nel capoluogo lombardo e nei dintorni. La richiesta, nello specifico, è indirizzata verso tre attori per la copertura di ruoli principali e secondari.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Entrando maggiormente nello specifico, si cercano le seguenti figure: un attore di età scenica compresa tra 60 e 70 anni, con occhi chiari e barba, per un ruolo da protagonista, un uomo di età scenica tra 28 e 35 anni, di bella presenza, dagli occhi chiari e con un fisico moderatamente snello, e infine un uomo di età compresa tra 35 e 40 anni.

Si prevede innanzitutto una valutazione a partire dal curriculum artistico dei candidati e dal loro profilo. Si procederà poi con la richiesta di un self-tape e, infine, ai svolgerà un casting del tutto online (a meno che non muti la situazione di emergenza sanitaria).

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono comunque inviare, entro e non oltre il prossimo 1° giugno, dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie (una a figura intera e una in primo piano), il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: hayalmas.produzione@ gmail.com, specificando inoltre la propria età e il ruolo per il quale ci si candida.