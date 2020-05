Google in questo periodo è alla ricerca di alcune figure da assumere principalmente presso le sedi di Roma e Milano. I candidati idonei dovranno avere alcune conoscenze informatiche e sapere la lingua inglese. Le figure più ricercate al momento sono Networking Deployment Engineer, Customer Engineer, Partner Development Manager, Partner Engineering Manager e Telecommunications. Inoltre la società offre anche alcuni Tirocini da svolgere in Italia o all'estero.

Figure ricercate dalla società Google

Google sta cercando personale per le sedi di Milano e Roma. Tra le figure più ricercate a Milano troviamo il Customer Engineer, Networking, Google Cloud.

Per candidarsi servirà una laurea triennale in informatica, esperienza come tecnico di vendita in un ambiente cloud, esperienza nel networking, conoscere la virtualizzazione delle reti, la rete in generale e i dns. Sempre per la sede di Milano troviamo la figura del Customer Engineer, Smart Analytics e i requisiti sono: laurea in matematica, informatica, ingegneria o statistica, esperienza come tecnico di vendita in ambiente cloud, conoscenza di Firewall, Dns, Proxy e lavorare con le reti VPN. Inoltre bisognerà avere una conoscenza del linguaggio di programmazione come ad esempio Python, Java e C++. Mentre per la sede di Roma la figura ricercata è quella del Sales Engineer, VM Migration, Google Cloud.

Per candidarsi bisognerà avere una laurea in informatica ed esperienza in architetture e componenti di data center. Inoltre servirà un'esperienza in ambienti Windows, Linux, piattaforme cloud, virtualizzazioni, dns, ed esperienza nella sicurezza avanzata. Collegandosi sul sito ufficiale di Google, sarà possibile trovare altre 10 candidature per quanto riguarda sempre la sede di Roma.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Tirocini Google: requisiti e benefici

Google è una società che ha sede negli USA, precisamente in California. È stata fondata nel 1998 ed è nota per l'omonimo motore di ricerca. Periodicamente la società seleziona personale con esperienza, senza esperienza e laureati. La società cerca anche dei giovani per dei tirocini che si potranno svolgere in tanti paesi, compreso l'Italia.

Per partecipare a questi tirocini, il candidato dovrà essere uno studente di un corso di laurea o Master. Inoltre, dovrà avere un'esperienza di stage, che sarà determinante ma non obbligatoria ai fini del reclutamento. Infine lavorare con Google porterà tanti benefici al dipendente, come ad esempio la flessibilità di orario, vacanze estive o invernali, congedo parentale e opportunità per crescere e imparare con altri colleghi che sono stati già assunti.