Dal sito web di Mondialpol risultano ricerche in corso di addetti alla vigilanza, conta valori e guardie giurate da assegnare ad alcune province italiane. A queste offerte è possibile candidarsi online attraverso lo stesso sito e senza limiti di scadenza.

L'azienda in questione opera da cento anni nel campo della sorveglianza, custodia, trasporto valori, e altri servizi analoghi. Nel corso degli anni ha esteso la sua attività in molte località italiane, soprattutto del Nord, impiegando numerosi dipendenti.

Tre ruoli ricercati da Mondialpol

Mondialpol ha aperto varie posizioni di lavoro e tre di queste hanno in comune un requisito richiesto al personale, ovvero il possesso della patente B.

Un ruolo ultimamente ricercato è l'addetto alla vigilanza, detto anche operatore fiduciario, il quale avrà il compito di controllare le persone e i beni che accedono negli edifici presi in custodia, utilizzando i mezzi telefonici e informatici presenti all'interno della reception. Oltre a quello menzionato sopra, altri requisiti sono: il possesso di un diploma di scuola superiore, la capacità di utilizzare i programmi in ambiente windows e la conoscenza dell'inglese. In aggiunta a questi, il candidato dovrà dimostrarsi affidabile, rapido e pronto all'azione. Quanto all'inquadramento lavorativo, si prevede un contratto a tempo determinato e con turni di lavoro anche di notte, nel fine settimana e durante le festività.

Le zone assegnate potranno essere: Pesaro Urbino, Pordenone, Ancona, Torino, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza Brianza, Macerata e Villanova di Camposampiero.

Altra posizione aperta è quella dell'addetto conta valori. In questo caso, il lavoratore dovrà occuparsi del conteggio di banconote e monete provenienti dai negozi, centri commerciali, istituti postali e bancari.

Egli sarà inoltre autorizzato ad aprire i contenitori dei valori per separare i buoni da quelli usurati. Sono previsti gli stessi requisiti e contratto di lavoro della posizione precedente, ad eccezione del turno di notte il quale non viene specificato. Le località di destinazione potranno essere: Brescia, Udine, Villanova di Camposampiero, Novara e Como.

Per quanto riguarda invece la ricerca di guardie giurate, le persone assunte dovranno vigilare, piantonare, pattugliare le zone assegnate e infine trasportare i valori di cui si è parlato prima. Anche per questa posizione valgono i requisiti e l'inquadramento indicati per le altre figure esaminate, ma solo in questo unico caso sono preferiti coloro che saranno in possesso: del documento che attesti la nomina a guardia particolare giurata, del porto d'armi, di eventuale attestato di specialista in primo soccorso e di almeno un anno di esperienza nella vigilanza. I luogo di lavoro potranno essere: Como, Novara, Belluno, Brescia, Collegno, Ancona, Pesaro Urbino, Milano, Treviso, Pordenone, Cagliari, Sassari e Civitanova Marche.

Come candidarsi online alle tre offerte

La domanda di lavoro per le posizioni descritte finora può effettuarsi online utilizzando la pagina web dedicata alle carriere in Mondialpol. Per accedervi bisogna innanzitutto digitare "Mondialpol lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca; in seguito, un click sul link blu "Lavora con noi - Mondialpol Service Group" condurrà direttamente all'elenco delle figure ricercate, tra cui le tre di nostro interesse. L'ultimo passo da compiere sarà cliccare sul titolo della propria scelta per leggerne la descrizione e per completare l'invio del curriculum compilando gli apposito riquadri.