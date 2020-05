Lo scorso 4 maggio Azienda Zero ha annunciato nuove opportunità di lavoro per il personale sanitario in Veneto. In particolare si tratta di tre bandi per assunzioni a tempo determinato e per soli titoli destinati a: 105 assistenti sanitari, 105 tecnici di laboratorio e 10 medici di malattie infettive. Tali posti sono stati messi a disposizione dall'azienda al fine di assicurare l’erogazione dei servizi di assistenza sanitaria anche a causa delle esigenze straordinarie ed urgenti conseguenti alla diffusione dell'emergenza sanitaria.

Selezione pubblica Azienda Zero: i requisiti generali

Per accedere ai bandi divulgati da Azienda Zero è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

limiti di età: inferiore a quella prevista dall’ordinamento in vigore per il collocamento a riposo d’ufficio.

cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea o ad un altro Stato straniero (in quest'ultimo caso gli aspiranti dimostreranno di essere in possesso del diritto di soggiorno oppure del diritto di soggiorno permanente).

idoneità , piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale per cui si candida.

, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale per cui si candida. pieno godimento dei diritti civili e politici.

Assunzioni per assistenti sanitari: 105 posti disponibili

L'Azienda Zero ha indetto un avviso pubblico per l'assunzione (per soli titoli) a tempo determinato di 105 assistenti sanitari.

Sarà possibile scegliere una sola tra le Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto disponibili nel bando. Per accedere alla selezioni pubblica in qualità di assistente sanitario è necessario aver conseguito:

Laurea in Assistenza Sanitaria, appartenente alla classe delle lauree nelle professioni sanitarie della prevenzione o titoli equipollenti.

Iscrizione al relativo Albo Professionale.

La scadenza per presentare la propria domanda è fissata al 22 maggio attraverso il sito ufficiale dell'Azienda.

Opportunità di lavoro anche per medici e tecnici di laboratorio

La medesima azienda, mediante altri due avvisi pubblici, assumerà a tempo determinato: 10 medici per il ruolo di 'Dirigente Medico - disciplina Malattie Infettive', e 105 collaboratori professionali Sanitari (Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico).

Le assunzioni avverranno per titoli e/o per colloquio orale. Anche in questo caso la scadenza per presentare la propria istanza di partecipazione, attraverso il sito ufficiale di 'Azienda Zero', è fissata al 22 maggio. Le graduatorie che ne conseguiranno potranno essere usate anche dalle altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale che ne faranno richiesta.