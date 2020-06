Decatlhon, nota azienda leader nella distribuzione di articoli sportivi, ha aperto nuove assunzioni per addetti alle vendite che saranno inserite nelle sedi dislocate nel Lazio, in Piemonte, in Lombardia, in Emilia Romagna, in Toscana, in Friuli Venezia Giulia, in Abruzzo e in Campania. Per partecipare alle selezioni è necessario il diploma di maturità.

Avviate le assunzioni in Decatlhon

La catena di articoli sportivi, infatti, seleziona periodicamente personale per ampliamento del proprio organico e, per le varie sedi distribuite su tutto il territorio nazionale, ha recentemente aperto le selezioni per addetti vendita.

Lavorare in Decatlhon vuol dire, trasformare la propria passione per lo sport in un vero e proprio lavoro. I dipendenti dell'azienda, infatti, avranno la possibilità di gestire il proprio reparto sulla base del suo sport preferito e avranno la possibilità di approdare in un ambiente solido e dinamico. Inoltre, per motivare il personale, Decatlhon ha introdotto un piano di azionariato aziendale che darà la possibilità di partecipare agli utili aziendali, grazie dal progetto Condividendo.

Si ricercano addetti alle vendite

Attualmente, l'azienda ha aperto le assunzioni per addetti alle vendite che si occuperanno dell'accoglienza alla clientela, delle operazioni di cassa e della sistemazione della merce negli scaffali.

Gli addetti alle vendite, inoltre, potranno contribuire allo sviluppo della politica commerciare del proprio sport e partecipare alle operazioni di ricezione della merce assicurando la sicurezza di persone e beni, oltre ad assicurare un approvvigionamento dei prodotti rapido ed efficace. Le risorse avranno modo di lavorare nei reparti di cardio fitness, yoga, pilates, danza, body building, cross training ed equitazione.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

I requisiti richiesti

Per partecipare alle selezioni è necessaria una propensione allo sport, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, una pregressa esperienza nel medesimo ruolo, oltre ad aver ottimi doti comunicative e relazionali, serietà e puntualità, capacità di lavoro in team e grande senso di responsabilità.

Tutti gli interessati potranno inviare la propria candidatura attraverso il portale delle assunzioni di Decatlhon, alla sezione Lavora con noi, dove avranno la possibilità di visualizzare tutte le Offerte di lavoro attive ed inviare il proprio curriculum vitae.

L'azienda è nata in Francia nel lontano 1976 e con i suoi 123 punti vendita è presente anche in Italia. Rappresenta ad oggi una realtà internazionale per gli amanti dello sport; inoltre vanta della collaborazione di oltre 6.500 dipendenti.