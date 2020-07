Opportunità lavorative per diplomati nel mondo Ikea. La nota catena di arredamento e fai da te svedese, infatti, ha avviato nuove assunzioni per addetti vendita da inserire nella sede di San Giuliano Milanese e magazzinieri che, invece, saranno destinati nella filiale di Carugate.

Ikea apre le assunzioni per diplomati

Si tratta di un'opportunità per migliaia di diplomati in cerca di un'occupazione che intendono avviare un percorso professionale in una delle più grandi aziende, leader nel settore dell'arredamento presente anche in Italia. L'azienda, infatti, rappresenta una realtà in costante crescita e, periodicamente seleziona personale da inserire nei vari punti vendita distribuiti in varie parti del mondo.

In Italia è presente con 22 negozi e, stando alle recenti Offerte di lavoro apparse sul sito Ikea sono state avviate le assunzioni per varie figure professionali. Si tratta di addetti alle vendite che saranno inserite nelle nella sede di San Giuliano Milanese e magazzinieri che opereranno nella sede di Carugate, in provincia di Milano.

Si ricercano addetti vendita con diploma

Gli interessati alla posizione di addetti vendita avranno la possibilità di inoltrare la propria candidatura fino al 17 agosto, attraverso le modalità telematiche previste dal portale dell'azienda. Le risorse saranno responsabili della pulizia dei locali e della sistemazione della merce negli scaffali. Si occuperanno anche dell'assistenza alla clientela, fornendo le informazioni necessarie al fine di massimizzare le vendite.

Inoltre, dovranno analizzare le capacità dei posti vendita secondo i parametri del sistema per garantire un'elevata disponibilità dei prodotti. I requisiti per partecipare alle selezioni sono: diploma di maturità, passione per i prodotti offerti da Ikea, ottime doti comunicative e relazionali, predisposizione al lavoro in contatto con il pubblico e disponibilità a lavorare su turni.

Per questa posizione non è richiesta nessuna esperienza pregressa.

Assunzioni per magazzinieri part-time

Tra le posizioni ricercate, anche quella riguardante la figura di magazziniere che opererà nella sede di Carugate e sarà responsabile dell'aspetto logistico, della gestione degli ordini e della corretta tenuta del magazzino.

Per candidarsi alla posizione è richiesto un diploma di maturità, un'esperienza maturata nel settore della logistica, capacità di lavorare in team e disponibilità al lavoro su turni e nei giorni festivi. Ikea offre un inserimento con contratto part-time a 20 ore. La scadenza delle candidature in questo caso è prevista per il 31 luglio. Tutti coloro che desiderano avviare una carriera nel mondo Ikea potranno registrarsi sul portale dell'azienda e procedere alla candidatura online, allegando il proprio curriculum vitae corredato da foto.