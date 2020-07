Nuova opportunità di lavoro per operatori socio-sanitari: si tratta del concorso Oss Viterbo indetto dalla Asl per 30 posti a tempo indeterminato. Il tipo di contratto offerto è di categoria B e il livello economico è base. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale lo scorso 10 luglio, pertanto la scadenza per candidarsi è fissata al 9 agosto. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica.

I requisiti per il concorso e come candidarsi

Per potersi iscrivere alla selezione pubblica del concorso Oss Viterbo è necessario essere in possesso di specifici requisiti, tra cui:

Aver compiuto 18 anni;

Possesso del titolo di operatore socio-sanitario;

Cittadinanza italiana oppure di uno degli stati dell'Unione Europea;

Buona conoscenza della lingua italiana;

Idoneità fisica all'impiego;

Non aver riportato condanne penali;

Non avere carichi pendenti;

Godimento dei diritti politici.

Asl Viterbo concorsi pubblici Oss: contratto e posti disponibili

I posti messi a disposizione dall'Asl di Viterbo sono 30 ed è previsto un contratto a tempo indeterminato.

Dei suddetti posti nove sono riservati a coloro che prestano servizio volontario nelle forze armate. In caso di esito positivo del concorso è previsto un periodo non inferiore ai due mesi di prova. Per candidarsi è necessario andare sul sito ufficiale della Asl di Viterbo, registrarsi e seguire le indicazioni per inoltrare la domanda in modalità telematica. Nel corso della procedura, oltre all'invio dell'istanza, verrà chiesto l'invio di alcuni documenti tra cui: documento d'identità, attestato di qualifica Oss, curriculum vitae. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento di una tassa di dieci euro, i cui estremi sono indicati nel bando stesso.

Inoltre è previsto il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) che deve essere di proprietà esclusiva del candidato che chiede l'ammissione al concorso Oss Viterbo.

In caso di difficoltà è presente una sezione dedicata all'assistenza per la compilazione della domanda. Per candidarsi c'è tempo fino 9 agosto 2020.

Le prove da affrontare al concorso Oss Viterbo

La Asl di Viterbo riporta nel bando che, qualora dovessero pervenire più di 200 domande per i posti messi a concorso, verrà avviata una preselezione sotto forma di prova scritta, al termine della quale i candidati che avranno ottenuto un punteggio di almeno 21/30 potranno accedere alle successive prove.

Queste ultime consisteranno in una prima prova pratica e, al superamento della stessa, in un esame orale: entrambe le prove saranno volte ad accertare la conoscenza delle tecniche specifiche della professione in questione, ovvero quella di operatore socio-sanitario. Inoltre la commissione rivolgerà alcune domande a quanti arriveranno alla prova orale per verificare la conoscenza della lingua inglese.

In entrambi i casi le prove si intendono superate se si ottiene un punteggio pari ad almeno 21/30 esimi. Ai voti conseguiti nelle prove di selezione del concorso per operatori socio-sanitari, vanno aggiunti i punti posseduti con i titoli ovvero il curriculum vitae, titoli di carriera ed eventuali pubblicazioni scientifiche. La commissione comunicherà le date e le relative sedi delle prove almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle stesse, le persone interessate potranno trovare comunicazioni sul sito dell'Asl Viterbo.