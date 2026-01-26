La tradizionale Milano-Sanremo, la Classicissima di Primavera del ciclismo professionistico, potrebbe dover fare i conti con un cambio di percorso in seguito a una frana che ha colpito l'Aurelia nei pressi di Arenzano. L'incidente, avvenuto nella serata di domenica 25 gennaio, ha interessato una vasta area: più di 2.000 metri cubi di pietre sono franati lungo la carreggiata, creando forti disagi alla viabilità locale.

La strada potrebbe tornare pienamente operativa tra qualche mese

La frana si è verificata in prossimità della galleria Pizzo, dove le autorità hanno immediatamente attivato le operazioni di soccorso.

Le unità cinofile sono state dispiegate per verificare la presenza di eventuali persone coinvolte nel crollo. Al momento, la carreggiata dell'Aurelia rimane interrotta, sia per consentire le operazioni di sgombero del materiale franoso, sia per evitare ulteriori rischi di smottamenti, che potrebbero compromettere ulteriormente la sicurezza della via.

Secondo quanto riportato da GenovaToday, il sindaco di Arenzano ha dichiarato che ci vorranno circa quattro o cinque giorni per ripristinare la viabilità a senso unico alternato, sempre che le condizioni meteorologiche lo permettano. Tuttavia, per tornare a una situazione di normalità completa, i tempi potrebbero essere molto più lunghi. "Con una prima stima, potrebbero volerci quattro o cinque giorni per rimuovere il materiale franato sulla carreggiata – ha affermato il sindaco – ma sarà fondamentale valutare anche le opere necessarie per la messa in sicurezza della collina.

Il timore è che questa situazione possa ripetersi, come accaduto nel 2016, quando la strada rimase chiusa per mesi".

La zona interessata è a metà corsa

La Milano-Sanremo, in programma per il 21 marzo, una delle cinque Classiche Monumento del ciclismo, attraversa proprio l'area interessata dalla frana. Pertanto, se le condizioni non dovessero migliorare in tempo utile, gli organizzatori saranno costretti a prendere in considerazione un'alternativa per garantire la sicurezza dei corridori e degli spettatori.

Arenzano si trova circa a metà del classico percorso della Milano-Sanremo, poco dopo la discesa dal Turchino, nella parte in cui la corsa arriva sulla Riviera Ligure.