Sono numerose le istituzioni europee che ogni anno offrono ai giovani provenienti dai vari Paesi dell'Unione la possibilità di effettuare stage e tirocini presso le proprie sedi.

Si tratta di opportunità molto importanti dal punto di vista professionale e formativo, soprattutto per coloro che hanno intenzione di avviare una carriera in questo settore, o semplicemente desiderano comprendere come lavora concretamente un'istituzione dell'Unione Europea.

Tra queste, c'è la corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ogni anno organizza due sessioni di tirocinio di durata quinquennale presso il settore giuridico oppure presso la direzione dell'interpretazione.

Caratteristiche generali dei tirocini

Per candidarsi alla prossima sezione di tirocinio, che avrà luogo dal 1 marzo al 31 luglio 2021, i candidati interessati potranno inviare la propria candidatura dal 1 luglio al 15 settembre 2020, utilizzando il form messo a disposizione sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

I tirocini avranno la durata di massimo cinque mesi, per ciascuno dei quali i candidati avranno diritto ad una borsa di studio del valore economico di 1.177 euro.

Tuttavia, nel regolamento è previsto un ulteriore contributo pari a 150 euro per le spese di viaggio in favore dei candidati selezionati che risiedano in un luogo distante oltre duecento chilometri da Lussemburgo, sede della Corte di Giustizia.

Tirocini nel settore giuridico

In questo caso, lo stage può essere svolto nei Gabinetti dei membri della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'UE e nei servizi della Corte.

Relativamente al settore giuridico, lo stage avrà una durata di cinque mesi e sarà retribuito.

Per partecipare, è necessario che i candidati possiedano un titolo di laurea in giurisprudenza oppure in scienze politiche (preferibilmente ad indirizzo giuridico) e, per ragioni di servizio, è gradita anche la conoscenza della lingua francese.

Stage presso la direzione dell'interpretazione

I tirocini retribuiti nel settore dell'interpretazione avranno una durata variabile dalle dieci alle dodici settimane.

La ricerca in questo caso è rivolta principalmente nei confronti di giovani diplomati in interpretazione: in questo modo, i candidati selezionati avranno la possibilità di perfezionare la propria interpretazione, soprattutto per quanto riguarda l'ambito giuridico.

Gli stagisti selezionati per questo settore, inoltre, saranno chiamati a preparare fascicoli e ad effettuare ricerche di natura terminologica, nonché esercitazioni in cabina muta.

Anche in questo caso, è necessaria la conoscenza della lingua francese letta.