Amazon è sicuramente una delle principali aziende al mondo operanti nell'area del commercio online. Ha la sua sede principale negli Stati Uniti, tuttavia opera anche nei Paesi Europei, tra cui l'Italia, dove ha sedi dislocate su tutto il territorio nazionale.

Per chi abbia interesse a lavorare in Amazon, vi sono attualmente posizioni aperte in varie regioni d'Italia, per il profilo di operatore di magazzino. Le regioni interessate dalla ricerca sono Lazio, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna.

Posizioni aperte in Amazon

In questo momento, nell'azienda ci sono posizioni aperte principalmente per il settore logistico, per il ruolo di operatore di magazzino.

Coloro che lavorano per il settore logistico, oltre alla retribuzione prevista, godranno di vari benefit come sconti sul portale web, assicurazione sanitaria e assistenza medica privata.

Le figure selezionate verranno inviate presso i centri di distribuzione e di smistamento site nelle seguenti zone: Passo Corese, Vercelli, Castel San Giovanni, Torrazza, San Bellino, Colleferro.

Requisiti necessari e mansioni da svolgere

Per poter presentare domanda ed essere scelti per uno dei posti liberi come operatore di magazzino, sarà necessario che il candidato sia almeno maggiorenne, comprenda la lingua italiana e sia disponibile a lavorare su turni, se necessario effettuando anche degli straordinari. Non è richiesto nessun titolo di studio specifico per poter accedere ai profili attualmente liberi.

Tra le principali mansioni che i candidati selezionati saranno chiamati a svolgere vi sono:

ricezione merce in magazzino;

smistamento merce;

catalogazione degli articoli;

prelievo della merce e trasporto nell'area di imballaggio;

spedizione delle merci;

applicazione delle procedure di sicurezza.

Tra i requisiti ulteriori saranno graditi una particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro e la disponibilità a raggiungere standard di qualità elevati.

Modalità di invio della domanda

Le richieste di candidatura dovranno essere inviate in modalità telematica, attraverso il form predisposto sul sito web di Amazon, nella sezione "Lavoro". Accedendo a questa sezione, si potrà selezionare l'area geografica di interesse e inviare la propria candidatura per uno dei profili professionali disponibili.

Le selezioni verranno gestite da alcune agenzie per il lavoro, quali Gi Group, Adecco, e Man Power.

Coloro che sono interessati ad avviare una carriera in Amazon, sono invitati caldamente a tenere sotto controllo la pagina web relativa alle posizioni aperte che, periodicamente, viene aggiornata con i profili professionali ricercati in quel momento.