In scadenza questo mese, ed in particolare il 17 agosto, il bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale per il reclutamento di personale non dirigenziale da inserire all'interno del Ministero dello sviluppo economico e della Presidenza del consiglio dei ministri. Saranno selezionate settanta risorse che firmeranno un contratto a tempo pieno e indeterminato, delle quali dieci da inquadrare nella Presidenza del consiglio dei ministri e sessanta saranno inglobate nel Ministero dello sviluppo economico.

I profili lavorativi a disposizione e i requisiti che devono possedere i candidati

Ma quali sono le posizioni lavorative previste dal bando?

La procedura concorsuale inquadrerà le risorse nei profili di: funzionari tecnici competenti in ambito elettronico; funzionari informatici competenti in ambito tecnologico; funzionari tecnici competenti nel settore delle telecomunicazioni. Gli aspiranti funzionari, per aderire al bando, devono essere in possesso di determinati requisiti: avere la maggiore età, la cittadinanza italiana ed essere idonei fisicamente allo svolgimento della professione; possedere la laurea specialistica o magistrale come titolo di studio; godere dei diritti politici e civili; essere in una posizione regolare con gli obblighi di leva; non essere stati licenziati da altro pubblico impiego; non essere esclusi dall'elettorato attivo.

Le prove da superare: tre fasi e poi valutazione dei titoli finale

Le prove che i candidati dovranno superare sono tre: una preselettiva, la prova scritta e la prova orale. Quella preselettiva sarà espletata se il numero degli aspiranti è superiore ai settanta posti banditi, eventualità molto probabile.

La prova scritta e quella orale saranno incentrate sulle materie specifiche richieste dalle singole posizioni, visionabili sul bando ufficiale. Non è stata ancora ufficializzata la sede dell'espletamento prove ma, stando alla normativa vigente, si tratterà di sedi decentrate e le prove saranno espletate tramite l'uso degli strumenti informatici.

A causa dell'emergenza sanitaria, la prova orale dovrebbe tenersi in videoconferenza. Una volta superate le prove, i candidati vincitori saranno inseriti in una graduatoria dove saranno conteggiati anche i titoli in possesso dei candidati.

Come presentare la domanda di adesione al bando entro il 17 agosto

La domanda di adesione a tale bando dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 17 agosto sulla piattaforma Step One. I candidati devono essere in possesso di valide credenziali Spid per poter inoltrare l'istanza.