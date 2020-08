Opportunità lavorative per giovani in cerca di un'occupazione. Penny Market, nota catena operante nel settore della grande distribuzione organizzata, infatti ha recentemente avviato nuove assunzioni per il profilo professionale di addetto alle vendite e per stagisti nello stesso ruolo. Gli interessati potranno inviare la propria candidatura attraverso il sito dell'azienda.

Penny Market apre le assunzioni per addetti vendita

Penny Market rappresenta una realtà in costante crescita e per l'ampliamento del proprio organico apre periodicamente le assunzioni per nuove figure professionali da inserire nei vari punti vendita distribuite su tutto il territorio nazionale.

L'azienda infatti ha lanciato una campagna di assunzioni per addetti alle vendite da destinare nei punti vendita di Brindisi, Sava (TA), Modugno (BA), Borgo San Dalmazzo (CN), Busca (CN), Fossano (CN), Nichelino (TO) e Avigliana (TO).

Le risorse saranno responsabili del corretto funzionamento del punto vendita e della sua gestione. Si occuperanno del rifornimento della merce negli scaffali e della promozione degli articoli. Inoltre avranno un ruolo fondamentale nell'accoglienza e nell'assistenza alla clientela. I neo-assunti verranno affiancati da personale esperto, impareranno a relazionarsi con i clienti e approfondiranno le attività e le responsabilità necessarie per lavorare in un ambiente stimolante e dinamico, facente parte di una catena multinazionale.

I requisiti necessari

Per candidarsi alle Offerte di lavoro pubblicate da Penny Market, i candidati che vogliono essere assunti direttamente come addetti dovranno essere in possesso di ottime doti comunicative e relazionali, approccio al cliente, attitudine al lavoro di gruppo e capacità al problem solving.

Costituisce requisito fondamentale anche il possesso di una comprovata esperienza nel settore delle vendite ed in particolare nella grande distribuzione organizzata. Tutti gli interessati alle assunzioni in azienda potranno inoltrare la propria candidatura attraverso il sito Penny Market nella sezione Lavora con noi, dove avranno la possibilità di scegliere la posizione lavorativa desiderata e allegare il curriculum vitae.

Il gruppo

Penny Market è una società leader nel settore della grande distribuzione organizzata. Nata in Germania nel 1973, oggi è presente anche in Italia con più di 350 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale. Inoltre investe costantemente sulle assunzioni e sulla formazione di nuovo personale, offrendo percorsi di stage retribuiti con l'affiancamento di personale esperto allo scopo di formare al meglio i giovani talenti.