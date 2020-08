Selezioni ancora aperte per una serie televisiva con Vittoria Puccini e dal titolo La Fuggitiva. La serie verrà prodotta da Rai Fiction e Leone Cinematografica, con riprese in Piemonte. Sono inoltre in corso i casting per una serie co-prodotta da Rai Play e BIM Produzione, dal titolo provvisorio NDS e le cui riprese verranno effettuate in Emilia-Romagna.

La Fuggitiva

Casting tuttora aperti per realizzare una importante serie televisiva dal titolo La Fuggitiva. La serie verrà prodotta da Rai Fiction e dalla compagnia Leone Cinematografica. Tra gli interpreti principali la nota attrice di cinema e televisione Vittoria Puccini.

La richiesta è attualmente indirizzata verso comparse e attori e, nello specifico, si cercano uomini e donne di età compresa tra 18 e 75 anni e attori amatoriali tra 18 e 60 anni. Le riprese verranno poi effettuate in Piemonte, in particolare a Verbania. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare 2/3 fotografie in primo piano e a figura intera e una breve presentazione (con nome, cognome, età, residenza, esperienze recitative, recapito), al seguente indirizzo di posta elettronica: lafuggitivacasting@ gmail.com.

NDS

Nell'ambito della realizzazione di una serie televisiva dal titolo provvisorio NDS e prodotta da Rai Play e da BIM Produzione, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di giovani protagonisti e co-protagonisti.

In particolare, per questa importante serie diretta dalla regista Laura Lucchetti e incentrata sul mondo degli adolescenti, la richiesta in questione è orientata nei confronti di ragazzi e ragazze di età compresa tra 14 e 21 anni. Le riprese verranno poi effettuate in Emilia-Romagna. Quanti intendono candidarsi sono tenuti a far riferimento al sito web di BIM Produzione, dove potranno reperire il modulo da compilare e la relativa liberatoria da visionare e sottoscrivere.

Il tutto va poi inoltrato, seguendo le indicazioni presenti nel sito, entro e non oltre il prossimo 13 settembre, anche se si consiglia di provvedervi qualche giorno prima della scadenza. Coloro che in precedenza hanno già inviato candidature per altri film o serie televisive della casa di produzione in questione non devono rimandare foto e dati, tranne quanti hanno ricevuto a suo tempo una email da WeTransfer di mancata ricezione del download.

Possiamo anticiparvi che al modulo, con scheda casting (doc o pdf) con i propri dati personali e di contatto, andranno allegate alcune fotografie (primo piano, profilo destro e profilo sinistro, figura intera) e un video di presentazione di durata inferiore a 1 minuto.