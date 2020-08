Casting aperti per due nuovi film. Per il primo, dal titolo È stata la mano di Dio, che verrà diretto da Paolo Sorrentino e sarà prodotto da Fremantlemedia, si cercano in particolare figuranti maggiorenni. Per il secondo, dal titolo Il moro e prodotto da Onda Film, sono ricercati degli attori professionisti.

È stata la mano di Dio

Sono partiti i casting finalizzati alla ricerca di figuranti (solo maggiorenni) per la realizzazione del nuovo film diretto dal regista Paolo Sorrentino e dal titolo È stata la mano di Dio. Il film verrà distribuito da Netflix e prodotto da Fremantlemedia. Le riprese verranno effettuate a Napoli.

Gli interessati a proporre la propria personale candidatura devono presentarsi direttamente martedì 25 agosto a Palazzo Fondi (via Medina, 24) a Napoli, muniti di un documento di identità, del proprio codice fiscale e del codice Iban (se titolari di conto corrente).

Le selezioni si svolgeranno a partire dalle ore 9:30 per concludersi alle 17. Ai casting non possono prendere parte quanti siano dipendenti della pubblica amministrazione. Inoltre non verranno ammessi quanti si siano sottoposti a interventi di chirurgia estetica (di qualunque tipologia) e coloro che presentano tatuaggi in vista. Lo stesso vale per persone con capelli rasati, con doppio taglio o con unghie ricostruite in gel.

Il moro

Selezioni attualmente in corso anche per realizzare un nuovo film dal titolo Il moro, prodotto da Onda Film. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata esclusivamente nei confronti di attori professionisti, i quali verranno chiamati a coprire diversi ruoli.

In particolare viene cercato l'interprete di Alessandro De' Medici, il protagonista, di età scenica compresa tra 18 e 25 anni, afro-italiano con dizione perfetta, ottime capacità dialettiche e oratorie, sguardo orgoglioso, attento e intelligente, con carnagione marrone e capelli ricci in stile 'africano'.

Si cerca inoltre chi interpreterà Ippolito De' Medici, co-protagonista, della stessa fascia di età scenica del precedente, italiano, avente carnagione chiara, dizione perfetta, lineamenti squadrati e degli occhi che esprimano durezza. Serve poi un attore che interpreti Papa Clemente VII, co-protagonista, di età scenica compresa tra 40 e 45 anni, italiano, di carnagione chiara, con naso 'importante', capelli scuri e dizione perfetta, infine occorre l'interprete di un giovane Paggio, ruolo secondario, di età scenica tra 10 e 15 anni, africano con carnagione nera.

Per i primi tre ruoli sarà particolarmente gradita anche l'ottima conoscenza della lingua inglese, di livello fluente, che andrà specificata nella richiesta di partecipazione alle selezioni. Per l'ultimo ruolo indicato, pur non essendo previsti dialoghi o battute, sono comunque richieste buone capacità di carattere recitativo.

Tutti gli interessati a proporre la propria candidatura per uno dei ruoli devono inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto, unitamente a foto, showreel e curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ ondafilm.com.