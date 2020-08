Oggi 6 agosto 2020 è l'ultimo giorno per poter presentare l'istanza di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze relative agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Al momento sono più di 769mila le domande inserite dal personale docente sulla piattaforma Polis-Istanze Online, dallo scorso 22 luglio, in maniera completamente digitalizzata. Ma adesso cosa succederà?

Il sistema digitalizzato calcolerà il punteggio dei docenti per ogni singola graduatoria

Nelle fasi che susseguiranno la presentazione delle istanze di inserimento nelle Gps e graduatorie di istituto, il sistema digitalizzato dovrà calcolare il punteggio dei docenti e verificare la correttezza nella compilazione delle domande.

In seguito gli insegnanti saranno aggiornati sui loro punteggi e sulle loro posizioni nelle graduatorie di istituto. Ancora non si sa se ci sarà la possibilità di rettificare gli eventuali errori del sistema, ma presumibilmente dovrebbe esserci la possibilità di rettifica come accaduto negli anni precedenti.

Ci saranno prima le convocazioni sul sostegno e poi quelle per i posti comuni di ogni grado

Per quanto concerne le convocazioni non si sa la data precisa in cui inizieranno, ma si può dire con certezza che, stando all'articolo 12, comma 4, dell'Om 60 del 10 luglio 2020, saranno assegnate prima le cattedre sul sostegno. Dunque i docenti in possesso della specializzazione sul sostegno saranno i primi ad essere convocati.

In secondo luogo saranno convocati i docenti con tre anni di servizio sul sostegno in quanto da quest'anno sono state costituite specifiche graduatorie di sostegno nelle quali in prima fascia ci sono i docenti specializzati, in seconda quelli con tre anni di servizio sul sostegno. I docenti che firmeranno il contratto di supplenza sul sostegno non avranno la possibilità di sciogliere il contratto in questione e firmarne un altro.

Consentita ai docenti, solo durante il periodo di attribuzione delle supplenze, la possibilità di rinunciare a una supplenza al 30/06 (sul sostegno) per un'altra al 31/08 su sostegno o posto comune.

Ultime ore per poter inoltrare la domanda di inserimento su Polis- Istanze Online

Per coloro che avessero intenzione di iscriversi, si ricorda che la domanda può essere inoltrata esclusivamente entro le ore 23:59 del 06 agosto sulla piattaforma ufficiale del Miur, Polis-Istanze Online.

Per accedere i candidati devono essere in possesso di credenziali Spid oppure devono avere credenziali valide ai fini dell'accesso alla suddetta piattaforma. Non è più necessario essere in possesso del codice personale per inoltrare l'istanza.