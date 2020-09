Nuove opportunità professionali in ambito scolastico in Emilia Romagna: il Comune di Bologna ha indetto tre distinti pubblici concorsi per l'assunzione di personale in qualità di insegnante prima infanzia, operatore ai servizi scolastici (impiegati in mansioni tipiche del personale ATA) e operatore ai servizi primi infanzia. I candidati per suddetti ruoli saranno chiamati al superamento di una prova scritta e alla valutazione dei titoli da parte di una apposita commissione. L'invio delle domande per tutte e tre i ruoli professionali è fissato al prossimo 7 ottobre.

Requisiti generali e specifici per insegnante all'infanzia e operatori

I concorrenti alla selezione per insegnanti all'infanzia e operatori dovranno dimostrare di essere in possesso della cittadinanza italiana o appartenere a uno degli Stati dell'Unione Europea o Paesi terzi in permesso di soggiorno. Non potranno invece presentare la propria candidatura, coloro che sono stati dispensati o licenziati da una pubblica amministrazione o a proprio carico pende una condanna di tipo penale. Oltre ai requisiti generali è necessario il conseguimento di uno dei titoli di studio:

Insegnante all'infanzia

Diploma di scuola magistrale o equipollente conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;

Oppure; Laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo Scuola dell’infanzia;

Altresì; Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria (classe LM-85 bis).

Operatore ai servizi scolastici

Licenza di scuola media inferiore con attestato professionale concernente l’ambito educativo/scolastico;

Licenza di scuola media inferiore avente una pregressa esperienza professionale di almeno 180 giorni, in suddetto ruolo o collaboratore scolastico, presso nidi o scuola all'infanzia.

Operatore ai servizi primi infanzia

Licenza della scuola dell’obbligo con attestato di qualifica professionale o attestato di qualifica professionale di cuoco;

Oppure, diploma di Istituto professionale per i servizi alberghieri e la ristorazione;

Oppure, diploma di Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera ;

Oppure, licenza della scuola dell’obbligo con esperienza lavorativa di almeno di sei mesi, in qualità di operatore ai servizi prima infanzia.

Invio delle domande

L'unica modalità prevista per l'invio delle domande è mediante procedura telematica compilando i moduli online, entro il prossimo 7 ottobre 2020.

Oltre ai documenti generali è necessario allegare: la scansione della ricevuta della tassa di concorso di € 10,00; il titolo di studio richiesto e il file dell'istanza firmato digitalmente. Per ulteriori informazioni è possibile scaricare i bandi di concorso, nel sito istituzionale del Comune di Bologna, alla voce 'concorsi e selezioni'.