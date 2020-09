Stradivarius è un celebre marchio spagnolo di abbigliamento da donna, conosciuto in tutto il mondo e con punti vendita in numerosi Paesi.

In questo momento, per quanto riguarda i punti vendita siti in Italia, Stradivarius è alla ricerca di nuovi collaboratori, in numerosi punti vendita diffusi in tutta Italia: i candidati selezionati andranno a ricoprire il ruolo di addetti alle vendite, per un impiego a tempo parziale dal lunedì alla domenica, in negozi specifici di alcune città.

Le domande dovranno essere inviate online: per quanto riguarda le tempistiche, non sono indicati termini di scadenza per la presentazione delle domane, ma attualmente i form sono regolarmente attivi.

Si selezionano sales assistant in tutta Italia

Come già anticipato, attualmente le posizioni aperte in Stradivarius interessano il profilo di addetti alle vendite.

La ricerca è orientata verso persone entusiaste, motivate e versatili, che siano in grado di reggere la pressione in un contesto di lavoro movimentato e frenetico.

Le precedenti esperienze lavorative in contesti simili saranno gradite ma non indispensabili, in quanto le figure assunte per questa professione saranno adeguatamente formate e perfezionate.

Le figure saranno impiegate part time e dovranno essere disponibili a lavorare dalle 18 alle 30 ore settimanali, sulla base di turni flessibili dalle 7 alle 23, tenendo conto di quelli che sono gli orari del punto vendita di riferimento.

Le mansioni da svolgere

Gli addetti alle vendite dovranno svolgere determinate mansioni, quali:

fornire assistenza ai clienti;

collaborare con il team;

mantenere rifornito il piano vendita;

tenersi aggiornati sulle ultime tendenze relative al campo della moda;

rispettare le norme in tema di salute e sicurezza;

supportare i colleghi in caso di necessità.

I candidati selezionati e successivamente assunti come addetti alle vendite, saranno formati in modo tale da essere in grado di offrire al cliente il miglior servizio possibile e di consigliarlo riguardo le ultime tendenze.

Sedi interessate e modalità di candidatura

Attualmente, si ricercano addetti alle vendite per numerosi punti vendita diffusi in varie città italiane, come: Firenze, Bolzano, Montecatini, Genova, Bari, Roma, La Spezia, Conegliano, Sanremo, Marcon, Marghera, Modena.

Le candidature potranno essere inviate attraverso il form online appositamente predisposto sul sito di Inditex: recandosi sul sito web della multinazionale, infatti, sarà possibile accedere all'area relativa alle nuove assunzioni.

Una volta effettuato questo passaggio, bisognerà selezionare il brand di interesse: in questo modo, si aprirà la lista delle posizioni aperte; cliccando su quella di proprio interesse, si potrà accedere al form per inviare la propria domanda.