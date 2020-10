Esselunga è alla ricerca di figure professionali da inserire nel proprio organico. La lista delle posizioni aperte in questo momento è consultabile navigando nel sito dell'azienda, cliccando in home page nella sezione jobs, dedicata alle ricerche personale attualmente in corso. Fra le Offerte di lavoro disponibili sono presenti ricerche di addetti alla vendita e cassieri in tre regioni del nord Italia, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, anche senza esperienza.

Offerta di lavoro come addetti alla vendita e cassieri

Esselunga, per il potenziamento del proprio personale, sta effettuando recruiting per trovare cassieri e addetti alla vendita in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

I selezionati verranno inseriti in uno dei reparti disponibili all'interno dei supermercati, fra i quali la cassa, la salumeria, la drogheria, panetteria, pescheria, macelleria e latticini. Per entrambe le posizioni, sia di cassiere, che come addetto alla vendita, non è richiesta nessuna esperienza specifica. La responsabilità del candidato sarà quella di essere in grado di poter assicurare il continuo rifornimento dei prodotti presenti all'interno del punto vendita, mantenere in ordine i prodotti esposti e fornire assistenza ai clienti durante i loro acquisti.

La formazione in Esselunga

Esselunga, non richiedendo nessuna conoscenza specifica e permettendo ai candidati di proporsi anche senza nessuna esperienza, garantisce un percorso di formazione specifico e strutturato.

Le conoscenze delle persone scelte verranno maturate sul campo, grazie ad un affiancamento con persone più esperte e verranno effettuati percorsi formativi anche in aula, in modo da essere poi in grado di ricoprire il ruolo all'interno del supermercato. L'unico requisito richiesto per le ricerche in corso è avere un diploma di scuola secondaria di secondo grado o una qualifica professionale.

Fra le caratteristiche personali del candidato deve esserci la capacità di lavorare in team, velocità, dinamismo, essere orientato al cliente, puntualità e flessibilità negli orari di lavoro.

I consigli di Esselunga per cv e colloquio

Le figure professionali ricercate sono rivolte ad entrambi i sessi ed il cv può essere inoltrato direttamente dal sito di Esselunga, nella sezione 'EsselungaJobs', cliccando sulla posizione scelta all'interno della picklist.

Sul sito dell'azienda di distribuzione sono presenti anche alcuni consigli per inviare una candidatura vincente e alcuni suggerimenti su come affrontare il colloquio di lavoro. Oltre alla ricerca di addetti alla vendita e cassieri, Esselunga sta ricercando anche addetti alla sorveglianza e farmacisti.