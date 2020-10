Carrefour è una catena di supermercati di origine francese, che possiede punti vendita diffusi in tutta Italia. Attualmente, nella sezione "lavora con noi" del sito web di Carrefour, si può consultare la lista aggiornata delle posizioni aperte alle quali ci si può candidare cliccando sul link e inviando il proprio curriculum. In questo momento si ricercano addetti per vari reparti: non è richiesto un titolo di studio specifico, ma è gradita esperienza pregressa nel settore di riferimento.

Si selezionano addetti al reparto gastronomia

Per il reparto gastronomia, si ricercano specialisti nella zona di Milano.

Le figure selezionate per questa mansione dovranno occuparsi della gestione del settore, di garantire la pulizia del banco e di supportare la clientela. Richiesta un'esperienza analoga precedente di almeno sei mesi e una buona dimestichezza con le varie strumentazioni tecniche.

Per il punto vendita di Vigevano invece si ricerca un capo del reparto gastronomia, che si occuperà della gestione economica, tecnica e logistica del reparto gastronomia. In questo caso, è necessaria un'esperienza precedente in ruolo analogo di almeno cinque anni.

Carrefour assume personale nel reparto dei freschi

Per le sedi di Milano e provincia, Torino e provincia e Roma vi sono delle posizioni aperte per il profilo di capo reparto freschi.

La risorsa dovrà occuparsi dell'organizzazione del reparto, del coordinamento del lavoro dei propri collaboratori e della gestione del conto economico del reparto. Per candidarsi è necessario che gli interessati possiedano un'esperienza nel medesimo ruolo di due anni e che abbiano buone capacità di lavorare all'interno di un team.

Per i punti vendita delle stesse zone si assumono anche specialisti del reparto freschi, che si occuperanno dell'organizzazione del banco e di offrire supporto alla clientela. Necessaria un'esperienza pregressa di almeno sei mesi.

Si cercano specialisti per il settore macelleria

Per la sede di Milano si seleziona uno specialista del settore macelleria, che si occuperò di gestire la vendita e consigliare la clientela; è opportuno che il candidato abbia un'ottima conoscenza della materia prima e buone abilità nell'utilizzo di coltelli e strumenti tecnici.

Inoltre, per i punti vendita di Torino e provincia, si selezionano capi reparto macelleria, mentre per i supermercati di Milano, Como e Varese ci sono delle posizioni aperte per addetti di reparto.

Posizioni aperte per il reparto pasticceria, panetteria e per il bar

Per il punto vendita di Casalecchio di Reno (Bo) c'è una posizione aperta per il ruolo di capo reparto pasticceria e panetteria, che si occuperà di gestire il reparto e di coordinare l'attività degli altri collaboratori. Per potersi candidare è richiesta un'esperienza lavorativa analoga precedente di almeno cinque anni.

Addetti al bar invece sono richiesti per i punti vendita di Milano: è necessario che il candidato sappia gestire le attività di un bar, che sappia lavorare in team e che sia preferibilmente in possesso di un attestato HACCP.