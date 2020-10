Prosegue la campagna di recruiting promossa dall'OVS che ha avviato un ciclo di assunzioni adesso alimentato da interessanti Offerte di lavoro attive per il mese di ottobre. Nello specifico il noto marchio di moda e abbigliamento è alla ricerca di addetti alle vendite e addetti al magazzino da inserire in sedi già attive e in quelle che stanno per essere inaugurate sul territorio nazionale. I contratti di lavoro proposti sono sia part-time che full-time con i candidati che, se interessati, dovranno impiegare i canali telematici messi a disposizione dall'azienda per potersi proporre.

Offerte di lavoro ottobre, OVS lancia nuove assunzioni per addetti vendita

Il noto brand è al momento alla ricerca di addetti alla vendita: i nuovi assunti avranno la funzione di assistere, orientare e informare il cliente parlando dei prodotti offerti e degli articoli in promozione, il tutto accompagnato da una componente più logistica dato che i vari prodotti dovranno sempre trovarsi all'interno degli appositi scaffali onde essere presentati al pubblico in modo pulito ed ordinato. A completamento la gestione dei flussi di cassa (operazioni di incasso e gestione dei resi), il tutto nell'ottica di un dipendente che sia in grado di avere un controllo a 360 gradi del proprio punto vendita.

Le sedi di lavoro dove attualmente viene richiesta questa figura sono quelle di Chiavari, Mestre, Milano, Rozzano (Milano), Todi, Domodossola e Siracusa: per potersi proporre non è necessario possedere uno specifico titolo di studio (il diploma è sufficiente) ma occorre poter vantare delle doti di problem solving, avere importanti capacità comunicative, propensione al lavoro in team e capacità di mettere il cliente sempre al primo posto.

E' di 24 ore fa l'offerta di lavoro OVS finalizzata all'inserimento di addetti alla vendita nel negozio Upim di Todi: il noto marchio è in questo caso alla ricerca di nuove figure che saranno in grado di gestire in autonomia l'area vendita garantendo la promozione dell'immagine del brand e offrendo un servizio all'altezza del nome della catena di moda.

Ad ottobre OVS propone offerte di lavoro indirizzate anche agli addetti al magazzino

Sempre in vista dell'apertura della sede del negozio Upim di Todi, OVS propone offerte di lavoro anche per addetti al magazzino (con contratto a tempo pieno) che andranno a gestire la riserva di merce lavorando in sinergia con il reparto di contatto col pubblico con l'intento di rendere il flusso di merci interno omogeneo e ben organizzato.

'Requisito indispensabile è aver maturato una precedente esperienza presso aziende del Fashion Retail' si legge nell'annuncio che non parla però neanche in questo caso di particolari titoli di studio.

Per candidarsi alle offerte di lavoro OVS di ottobre e partecipare alla campagna di assunzioni bisogna compilare un form online

Chiunque crede di essere in possesso delle doti richieste o consideri semplicemente stimolante una carriera nel settore è tenuto a visitare la sezione 'lavora con noi' del portale ufficiale OVS laddove sono elencate tutte le offerte di lavoro di ottobre ordinate dalle più recenti. Sarà sufficiente registrarsi al sito, cliccare sull'annuncio di interesse ed inviare tramite il form il proprio Cv.

Solo i candidati potenzialmente idonei all'impiego verranno ovviamente ricontattati per degli step di conoscenza e messa in prova delle competenze annunciate in sede di candidatura.