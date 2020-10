Carrefour è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico. La lista delle posizioni aperte attualmente è consultabile attraverso il sito internet della catena di supermercati francesi, cliccando sul link in fondo alla home page 'Lavora con noi'. Fra le Offerte di lavoro disponibili negli ipermercati sono presenti ricerche di personale per caporeparto, specialista gastronomo e macellaio e specialista bar. Scorrendo nelle offerte disponibili, spunta anche al possibilità di stage in diversi settori aziendali di Carrefour.

Assunzioni Carrefour per specialisti

Carrefour è alla ricerca di specialisti bar per ampliamento organico a Milano, che sappiano gestire in autonomia il lavoro e che abbiano un'esperienza pregressa nella stessa mansione e siano in possesso di attestato Haccp.

Nel capoluogo lombardo è aperta una ricerca anche per tre specialisti gastronomi con un'esperienza di almeno sei mesi in un'attività analoga in un supermercato o piccoli negozi gastronomici. I candidati dovranno consigliare la clientela e mantenere ordine e pulizia sul banco. Per la sede di Torino è richiesto uno specialista macellaio che abbia minimo sei mesi di esperienza e che abbia familiarità con l'utilizzo dei coltelli.

Carrefour assume capireparto

Carrefour sta selezionando capireparto da assumere in diverse regioni d'Italia. In Lombardia, nella sede di Vigevano è richiesto un caporeparto per la gastronomia, mentre per Torino nella macelleria. In Emilia Romagna è aperta una ricerca per la pasticceria e panetteria, mentre in diverse città d'Italia (Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Cremona, Como, Lecco, Lodi, Mantova Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Novara e Roma), per il reparto freschi.

Ricerche aperte per stagisti a Milano

L'azienda francese Carrefour è alla ricerca di stagisti da inserire in diversi settori aziendali, fra i quali i sistemi informativi, marketing, supply chain e vendite. Il lavoro di ufficio si svolgerà nella sede di Milano, in via Caldera 21. Cliccando in ogni posizione specifica si possono trovare le competenze necessarie per poter aderire alla campagna di recruiting, fra le quali, in alcuni casi, la laurea.

Ogni posizione lavorativa è rivolta ad ambo i sessi. In assenza di un profilo che rispecchi le proprie caratteristiche e competenze, è possibile, in alternativa, inviare una candidatura spontanea allegando il proprio cv. L'invio delle referenze è rivolto a giovani, neolaureati e profili esperti interessati ad entrare a far parte del gruppo Carrefour.