L'Ente Autonomo Volturno (Eav) ha indetto un concorso rivolto a diplomati per l'assunzione a tempo indeterminato di 20 macchinisti e 20 capitreno in Campania. I soggetti scelti saranno assegnati alle linee flegree e vesuviane e, in un secondo momento, saranno formati per ottenere l'abilitazione di macchinisti e capitreno presso le stesse linee.

Requisiti generali e specifici di assunzione

Tra i requisiti generali per i profili richiesti vi sono:

diploma di scuola media superiore;

essere cittadino dello stato italiano o di altri facenti parte dell'Unione europea;

età compresa tra i 18 e 45 anni;

godere dei diritti civili e non aver riportato condanne penali;

la non interdizione dalla Pubblica Amministrazione;

non essere stati licenziati per mancato rendimento, scarsa disciplina o giusta causa;

essere in regola con la leva obbligatoria;

l'idoneità psico-fisica.

Oltre ai requisiti generali, vi sono dei requisiti specifici per le figure ricercate.

Per il profilo di macchinista è indispensabile la licenza ancora valida rilasciata da Ansf, il certificato complementare in corso di validità rilasciato da un'impresa ferroviaria (relativo al trasporto in linea di merci/viaggiatori) e la patente B. Per quanto riguarda la figura di capotreno è necessario essere in possesso dell'abilitazione all'accompagnamento dei treni e la patente B.

Modalità di selezione del concorso

Per ciascuno dei due profili, se gli iscritti saranno più di 80, si procederà con una prova preselettiva che consisterà in un questionario a risposta multipla. La prova selettiva, invece, sarà orale: un colloquio tecnico-motivazionale, dove si provvederà con la verifica delle competenze previste per il profilo scelto.

Domanda di partecipazione e e modalità d'invio

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro e non oltre il 30 ottobre, attraverso la compilazione del modulo di ammissione disponibile sul sito dell'Eav.

La domanda può essere inoltrata:

attraverso una raccomandata a/r spedita all'ufficio protocollo dell'Ente Autonomo Volturno s.r.l.;

tramite pec a enteautonomovolturno@legalmail.it.

Alla domanda bisognerà allegare: il curriculum vitae, un documento di riconoscimento valido, la patente di guida e i certificati e le abilitazioni richiesti per ogni profilo.

È possibile candidarsi per entrambi i profili professionali. Nel caso in cui il candidato sarà idoneo per entrambe le posizioni, gli addetti alla selezione inquadreranno il soggetto come macchinista.