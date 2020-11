Nuove opportunità di lavoro nell'azienda Ferrovie dello Stato, sia per diplomati che per laureati. Infatti sul sito ufficiale si sono rese disponibili nuove campagne di ricerca riguardanti molte città del territorio nazionale da nord a sud. La società che si occupa di trasporti è alla ricerca di personale da inglobare all'interno del proprio staff in vari profili professionali. Le seguenti Offerte di lavoro sono solo alcune di quelle presenti sul sito ufficiale della nota azienda.

Offerte di lavoro per diplomati

In particolare, tra le nuove posizioni aperte per i diplomati c'è quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) con sede a Firenze.

Coloro che saranno assunti con questo ruolo si occuperanno di diverse mansioni, tra cui quella di garantire il presidio permanente in materia di sicurezza e salute per tutte quelle attività del personale svolte in sede e nei cantieri. I requisiti per accedere a tale profilo sono: il possesso del diploma tecnico o laurea triennale o magistrale in discipline tecniche, aver maturato esperienza in attività di sicurezza nei cantieri d'infrastrutture e avere buone conoscenze informatiche e della lingua inglese. Ci si può candidare fino al 12 novembre ed è offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato,

Per la posizione di capitreno e customer advisors a Potenza, invece, i neoassunti diventeranno l'immagine di Ferrovie dello Stato per i passeggeri e garanti della qualità dei servizi dell'azienda a bordo treno per migliorare l'esperienza di viaggio dei clienti.

I requisiti per accedere a questa posizione lavorativa sono: un' età compresa tra i 18 e i 29 anni e il diploma di scuola superiore quinquennale. In questo caso la società di trasporti offre un contratto di apprendistato professionalizzante e le candidature sono aperte fino al 23 novembre.

Le posizioni aperte per laureati

I laureati potranno accedere a tali posizioni lavorative:

Specialista gare e appalti, con sede a Bari. Le risorse che saranno assunte in tale profilo lavorativo si occuperanno di svolgere diverse attività, come l'assistenza ai responsabili del procedimento nell'individuazione dell'iter normativo applicabile e supporto specialistico nella definizione della documentazione di gara, degli schemi e standard negoziali. I requisiti per poter svolgere questa professione sono i seguenti: laurea magistrale in Giurisprudenza e pregressa esperienza di almeno tre anni in ruoli preferibilmente analoghi. Offerto contratto a tempo indeterminato e candidatura possibile fino al 22 novembre;

con sede a Bari. Le risorse che saranno assunte in tale profilo lavorativo si occuperanno di svolgere diverse attività, come l'assistenza ai responsabili del procedimento nell'individuazione dell'iter normativo applicabile e supporto specialistico nella definizione della documentazione di gara, degli schemi e standard negoziali. I requisiti per poter svolgere questa professione sono i seguenti: laurea magistrale in Giurisprudenza e pregressa esperienza di almeno tre anni in ruoli preferibilmente analoghi. Offerto contratto a tempo indeterminato e candidatura possibile fino al 22 novembre; Progettista coordinatore architettonico, a Brescia. La risorsa si occuperà, tra le tante mansioni, della progettazione architettonica edifici e redazione pratiche edilizie complesse. I requisiti per accedere alla professione sono: laurea magistrale in Architettura o Ingegneria Edile e aver maturato una esperienza di almeno cinque anni come coordinatore di progetto. Offerto contratto a tempo indeterminato e candidatura possibile fino al 20 novembre.

Come inviare la domanda

Per inviare la propria candidatura sarà sufficiente consultare il sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato nella sezione delle campagne di ricerca fscareers.gruppofs.it/jobs.php.

Poi, in caso di più sedi disponibili, bisogna indicare la sede di preferenza nell'inoltro della domanda.