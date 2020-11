Decathlon, catena di negozi in cui si trova tutto il necessario per praticare ogni tipo di sport sta effettuando assunzioni. In programma in tutta Italia inserimenti di nuove forze nell'area retail. In particolare si cercano addetti alla vendita, ma anche addetti per il settore sci e per gli sport di montagna. Vediamo tutte le posizioni aperte per tutti gli interessati a cercare un lavoro.

Decathlon assume: sono tre le posizioni aperte per il punto vendita di Ferrara

Per la sede di Ferrara, Decathlon assume tre figure: un venditore del reparto degli sport di montagna, un assistente di vendita e un venditore di reparto per gli sport acquatici.

La figura dell'assistente di vendita è ricercata anche per il centro di San Donà di Piave, per quello di Vado Ligure, per la sede di Colle Val d'Elsa, Cuneo, Arezzo, San Giovanni Teatino e infine per Roncadelle (Brescia).

Sempre per il punto vendita di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, si ricerca la figura di un assistente alla vendita di sci, snowboard e sport invernali. Un sales assistant per lo sci è ricercato anche per il negozio di Arezzo. Per la sede di Camerano in provincia di Ancona è ricercata la figura di un assistente alla vendita di escursionismo e sci oltre che di una nuova figura per il fitness. Per la sede di Villafranca di Verona si cerca la figura di un assistente alla vendita per il settore running.

A Padova selezioni aperte da Decathlon per un manager di dipartimento

Decathlon sta effettuando assunzioni in diverse posizioni al fine di potenziare il proprio organico nei punti vendita e non solo. Per il punto vendita di Padova si cerca un manager di dipartimento. Figura che si sta cercando anche per il negozio di Lodi.

Per la sede di lavoro di Olmi di San Biagio di Callalta a Treviso si cerca invece un assistente alla vendita per il settore del body building. Ad Arezzo si cerca un assistente alla vendita per il settore del ciclismo. A Castelletto Ticino in provincia di Novara si cerca un assistente alla vendita per il reparto snowboard e sci.

Si cercano poi assistenti alla vendita anche a Novara mentre a Rescaldina, in provincia di Milano, la persona che si ricerca dovrà occuparsi di pesca. Figura ricercata anche per Udine. Per la sede di lavoro di Montecorvino Pugliano si cercano tre figure, quella di un assistente per il fitness, per gli sport di montagna e per gli sport acquatici.

Per la sede di Zola Predosa si cerca un venditore di reparto per sport acquatici, escursionismo, sci e fitness. Per la sede di Modena, infine, si cercano le figure di uno sport leader e di uno sport leader per il tennis. Per presentare la propria candidatura a Decathlon basta andare sul sito dell'azienda e cliccare su invia la candidatura, scritta presente sotto ogni annuncio e caricare il proprio curriculum vitae.