Deichmann effettua assunzioni. L'azienda tedesca attiva nel settore delle calzature, è impegnata in un potenziamento dell'organico delle sue sedi diffuse in tutta Italia. Deichmann sta cercando per numerose sedi italiane profili di addetti alle vendite, anche in tirocinio, e addetti per categorie protette.

Deichmann è una delle aziende leader nel commercio al dettaglio di calzature. L'azienda è presente in 30 paesi con oltre 4.200 filiali e vi lavorano in tutto il mondo oltre 42.000 persone. L'azienda, la cui centenaria storia nasce nel 1913 a Essen, propone un'ampia gamma di calzature per ogni età.

Ed ora c'è una nuova e ulteriore espansione con l'assunzione di nuovo personale anche nelle sedi italiane.

Deichmann assume addetti alla vendita e addetti alla vendita in tirocinio

Deichmann cerca profili di addetto alle vendite in tirocinio per le sedi di Jesolo, Legnano, Antegnate, Albano Sant'Alessandro, Orio al Serio, Pero, Villesse, Teverola, Brescia, Rozzano, Peschiera Borromeo, Roma Appia, Afragola. La nuova risorsa selezionata si occuperà di gestire le relazioni e la fase di acquisto dei clienti, la movimentazione delle merci, la presentazione della merce nell'allestimento del negozio e curerà le operazioni di cassa. Serve la disponibilità per gli orari spezzati e il lavoro nelle giornate festive.

Invece sono cercati dei profili di addetti alla vendita non in tirocinio per le sedi di Rovereto, Roma e Pomezia per due sostituzioni di maternità, Foggia e Merano. Le persone selezionate, anche alla prima esperienza, si occuperanno dell'allestimento del negozio, delle relazioni con i clienti e delle attività di cassa oltre al buon funzionamento delle attività del negozio.

Deichmann assume anche un assistente shop manager e addetti delle categorie protette

Deichmann seleziona anche per il Trentino Alto Adige assistent shop manager per il potenziamento della propria rete di vendita. La risorsa sarà impegnata per il buon andamento del negozio e dovrà anche pianificare in maniera quotidiana le attività del team.

Si chiede anche la disponibilità a trasferte ed eventuali trasferimenti. Diverse sono, infine, le ricerche per addetti alla vendita, categorie protette o liste invalidità. Le persone selezionate saranno inserite nei punti vendita di Sacile, Catania, Curtatone e Roma (via Cervialto).

Per potersi candidare a una delle posizioni aperte da Deichmann è possibile andare sul sito dell'azienda, aprire la sezione Lavora con noi e cliccare sull'offerta interessata. Si apre poi da lì una pagina in cui è possibile inviare il proprio curriculum vitae.