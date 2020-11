Esselunga, per ampliamento del proprio organico, è alla ricerca di figure professionali da inserire in alcune regioni, fra cui: Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Le Offerte di lavoro della catena di supermercati, sono consultabili navigando all'interno del sito internet dell'azienda, cliccando sulla home page ed entrando nella sezione dedicata 'jobs'. Accedendo al sito dell'azienda, è possibile visionare le ricerche attualmente in corso. Fra gli annunci, è possibile trovare una ricerca aperta per ricoprire il ruolo di cassiere.

Esselunga assume cassieri e addetti vendite

Esselunga assume cassieri e addetti alle vendite per i suoi supermercati del nord e centro Italia in: Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana e Lazio.

Il candidato sarà inserito in un punto vendita e potrà svolgere il suo lavoro o alle casse, o all'interno dei reparti presenti nello store, fra i quali: frutta e verdura, macelleria, gastronomia, drogheria, pescheria e panetteria. Il candidato dovrà assicurare il continuo rifornimento della merce all'interno del reparto, mantenere in ordine la merce esposta ed assistere la clientela durante l'acquisto all'interno del punto vendita.

La formazione in Esselunga è importante

Esselunga fornisce alle proprie risorse, un percorso di formazione adeguato e, oltre ai percorsi in aula che permetteranno al candidato di imparare l'attività, è previsto anche un affiancamento a persone con esperienza, che lo aiuteranno ad apprendere le mansioni.

Per il lavoro di cassiere e addetto alle vendite non è necessario avere un'esperienza pregressa e, a livello di istruzione, occorre avere un diploma di scuola secondaria di secondo grado o una qualifica professionale.

Caratteristiche per lavorare in Esselunga

Per poter lavorare in Esselunga, i candidati dovranno essere orientati al cliente, essere veloci e dinamici.

Le persone scelte dovranno essere precise, avere un alto livello di energia, essere in grado di lavorare in team ed essere in grado di svolgere attività manuali. In aggiunta a queste caratteristiche è richiesta flessibilità oraria e puntualità. Sul sito di Esselunga sono presenti dei consigli per riuscire a preparare un CV che comunichi in modo vincente le proprie motivazioni e competenze.

Inoltre, l'azienda di supermercati ha inserito anche alcune tips su come affrontare al meglio il colloquio di lavoro, fornendo consigli su come poter fare un'ottima impressione. Per candidarsi all'offerta di lavoro occorre cliccare sul tasto 'Candidati ora' e inviare la propria richiesta tramite Linkedin o il sito dell'azienda.