Bricoman è una impresa specializzata in attrezzature tecniche, prodotti per il fai da te, per la casa, prodotti per la ristrutturazione e per la costruzione all'ingrosso è alla ricerca di nuovo personale. Dopo il successo della prima edizione, l'azienda si è affidata a Star Hub Consulting per la realizzazione di un nuovo Recruiting Day digitale volto alla ricerca e alla selezione di nuove risorse per intraprendere il percorso come Allievi Caposettore ed entrare a far parte della Squadra di Bricoman. Gli aspiranti candidati hanno tempo fino al 10 novembre per effettuare la registrazione e iscriversi al percorso di allievi caposettore di Bricoman.

I futuri candidati verranno sottoposti ad un'attenta pre-selezione e verranno proposti al recruiting day digitale che si terrà in data 16 novembre. Il programma di selezione prevede, poi, un video colloquio individuale da effettuare online e, in un secondo momento, verrà fatto anche il colloquio in presenza fino ad arrivare alla selezione e quindi alla scelta dei futuri allievi caposettore.

Bricoman seleziona allievi capo settore: ecco come funzionerà il percorso

Il percorso per allievi capo settore di Bricoman è un percorso professionale formativo dalla durata di 12 mesi e si articolerà in due fasi di 3 e 9 mesi a scopo di inserimento nell'azienda a tempo indeterminato. Fin dal primo giorno gli allievi che saranno selezionati saranno accompagnati da un tutor caposettore e potranno affidarsi alla squadra di negozio, al direttore o al direttore regionale.

Gli allievi avranno anche, a loro disposizione, del materiale didattico pensato appositamente per agevolare l'inserimento e per la loro formazione professionale. Verranno poi fatti dei confronti con tutto il team di allievi e tutor a scopo di analizzare gli obiettivi raggiunti e individuare quelli da raggiungere in futuro.

Bricoman cerca nuove risorse, aperte le iscrizioni: ecco quali sono i requisiti richiesti

L'azienda francese è alla ricerca di nuove risorse da inserire nel percorso allievi caposettore. L'iscrizione è aperta in tutta Italia con possibilità di trasferimento in tutto il territorio nazionale. La candidatura è riservata ai laureandi, neolaureati e laureati con titolo tecnico in cerca di formazione professionale.

Oltre al titolo di studio, altri requisiti sicuramente richiesti sono: disponibilità, motivazione, voglia di iniziativa, spirito intraprendente e ambizione. La selezione online si svolgerà il 16 novembre 2020 a partire dalle ore 17:30.

Gli aspiranti candidati hanno tempo fino al 10 novembre per iscriversi al Recruiting Day e quelli più idonei al percorso formativo verranno selezionati per l'inserimento iniziale che avverrà con un contratto a termine ma con la possibilità di inserimento nell'azienda con un contratto a tempo indeterminato. Una buona opportunità per i giovani e un interessante iniziativa per chi è alla ricerca di un occupazione. L'iscrizione può essere fatta per via telematica: basterà semplicemente collegarsi al sito ufficiale nell'area dedicata "lavorainbricoman".