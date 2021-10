Le previsioni astrologiche relative alla settimana prossima, ovvero quella che va da lunedì 25 a domenica 31 ottobre 2021, rivelano buoni propositi per il segno zodiacale dei Pesci mentre la settimana non sarà del tutto positiva per il segno zodiacale del Sagittario. Capricorno ambizioso, novità professionali in arrivo per l'Acquario. Scopriamo in dettaglio cosa rivela l'Oroscopo settimanale dei dodici segni zodiacali.

Previsioni astrologiche della settimana dal 25 al 31 ottobre, da Ariete a Cancro

Ariete: mai fermarsi alle apparenze, potrebbe capitarvi di dare un giudizio troppo affrettato e del tutto sbagliato.

La prossima settimana sarà una settimana con alti e bassi: alcune giornate saranno negative, altre positive, cercate comunque di mantenere il vostro ottimismo alto, il fine settimana sarà decisamente di vostro gradimento.

Toro: avete ormai oltrepassato la soglia della vostra pazienza e siete giunti al limite. È arrivato il momento di prendere dei provvedimenti ed essere più selettivi nei confronti di chi ha assunto comportamenti per voi intollerabili.

Gemelli: è tempo di voltare pagina e di iniziare un nuovo capitolo della vostra vita. Se già avete raggiunto i vostri obiettivi professionali è tempo di raggiungere anche quelli personali, quelli in particolar modo che riguardano la vostra vita sentimentale.

Cancro: settimana fortunata per i nati sotto questo segno. Ci saranno delle giornate radiose, altre un po' meno, tuttavia sarete in ottima forma e riuscirete ad affrontare qualsiasi ostacolo in maniera sorprendente.

Oroscopo della settimana sino al 31 ottobre, da Leone a Sagittario

Leone: state pazientemente aspettando con ansia un evento importante, prossimo a verificarsi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attesa vi distrugge ma, al contempo, vi rende più forti e determinati a raggiungere il vostro scopo.

Vergine: non siete ancora riusciti a cambiare alcuni vostri atteggiamenti. Siete fin troppo testardi e a volte dimostrate disinteresse verso l'opinione altrui. Preferite seguire quello che, secondo voi, è più giusto fare senza nessuna obiezione.

Cercate di migliorare questo lato del vostro carattere, oltre ad avere una maggiore considerazione nei confronti degli altri.

Bilancia: conoscete bene voi stessi ma, al contrario, non conoscete abbastanza chi vi circonda. Meglio avere un occhio di riguardo in più verso chi è nella vostra cerchia di amici da poco tempo. Ricordate che, di alcune persone, conoscete soltanto la parte più superficiale e non quella più profonda.

Scorpione: continuate sempre per la vostra strada senza troppe distrazioni. State percorrendo finalmente la giusta via e questo vi porterà in breve tempo alla vostra destinazione. Tuttavia dovete fare attenzione alle distrazioni inutili: potrebbero farvi perdere di vista i vostri obiettivi più importanti e portarvi allo smarrimento.

Sagittario: non si preannuncia un buon inizio settimanale per il segno zodiacale del Sagittario. Il posizionamento di Marte non porta buoni propositi. Tuttavia, in parte, dipenderà soprattutto dalla vostra resilienza, dunque dalla vostra capacità di affrontare anche le difficoltà più grandi.

Previsioni zodiacali settimanali fino al 31 ottobre, da Capricorno a Pesci

Capricorno: un nuovo capitolo sta per iniziare o è già iniziato sul piano professionale. Siete carichi di energia e pieni di spirito intraprendente. Ricordate di non mettere mai da parte le vostre ambizioni: vi serviranno per raggiungere i vostri obiettivi professionali futuri.

Acquario: la settimana prossima sarà una settimana portatrice di novità in campo professionale, novità che potrebbero essere positive o negative.

Siete in attesa di ricevere la giusta proposta di lavoro che, tuttavia, si sta facendo attendere parecchio. Siate fiduciosi, le vostre buone capacità professionali non passeranno inosservate.

Pesci: questa sarà decisamente una settimana promettente per il segno zodiacale dei Pesci. L'energia positiva di Giove vi accompagnerà per tutta la settimana soprattutto in ambito lavorativo: sfruttate questa occasione per migliorare le vostra qualità professionali.