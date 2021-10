Le previsioni astrologiche per la settimana prossima ovvero quella che va da lunedì 11 a domenica 17 ottobre rivelano buoni auspici per i segni zodiacali del Toro e dei Pesci. Settimana sottotono per il Leone, novità per il Cancro e per il segno della Vergine. Settimana incerta per l'Acquario, imprevisti nel weekend per l'Ariete. Scopriamo in dettaglio cosa rivela l'Oroscopo settimanale dei dodici segni zodiacali.

Previsioni astrologiche dall'11 al 17 ottobre, da Ariete a Cancro

Ariete: alcune questioni richiedono la vostra attenzione e vanno risolte al più presto.

Spesso alcune parole vengono fraintese pertanto è meglio chiarirle prima che la situazione peggiori. La settimana in arrivo sarà tutto sommato tranquilla, tuttavia potrete riscontrare qualche imprevisto verso il weekend.

Toro: inizio settimanale grintoso per il Toro, Venere e Marte saranno dalla vostra parte; pertanto potrete sfruttare a vostro favore questa energia positiva. Il lavoro è ok ma anche in campo sentimentale godrete di una coinvolgente passione.

Gemelli: avete quasi raggiunto un traguardo importante della vostra carriera lavorativa, tuttavia c'è ancora molta strada da fare. L'importante è non dimenticare di mettere tutto il vostro impegno e la vostra determinazione: vi sarà utile per raggiungere gli obiettivi più ambiziosi.

Cancro: la settimana in arrivo sarà una settimana portatrice di novità che riguardano in particolar modo l'ambito professionale. Potrebbero presentarsi delle proposte interessanti, tuttavia sarà comunque necessario esaminarle con attenzione.

Oroscopo settimanale fino al 17 ottobre, da Leone a Sagittario

Leone: settimana sottotono per il Leone.

La Luna è in opposizione, pertanto potrete riscontrare qualche piccolo intoppo nelle prossime giornate. Anche il cattivo umore non vi sarà di aiuto. Tuttavia verso il fine settimana, potrebbe esserci un lieve miglioramento.

Vergine: ricordatevi di non mettervi in mostra eccessivamente, le vostre migliori qualità possono essere apprezzate anche senza il bisogno di apparire.

La settimana in arrivo sarà una settimana di novità soprattutto per quanto riguarda i single della Vergine.

Bilancia: non mettete da parte le vostre ambizioni. Prima o poi, arriverà anche il vostro momento. Le buone occasioni potrebbero presentarsi da un giorno all'altro, intanto potete sempre cercare di migliorare le vostre qualità e capacità professionali.

Scorpione: avete già raggiunto una meta importante del vostro rapporto, ora è il momento di fare un passo avanti, tuttavia bisogna capire se voi o il vostro partner siete pronti a passare al livello successivo.

Sagittario: nella prossima settimana potrebbero presentarsi alcune proposte accattivanti, tuttavia potrebbe esserci anche l'arrivo di una notizia non tanto gradita.

Siate tenaci e dimostrate di saper gestire ogni situazione.

Previsioni zodiacali della settimana dall'11 al 17 ottobre, da Capricorno a Pesci

Capricorno: alcune divergenze possono con il tempo portare ad un raffreddamento dei rapporti familiari o coniugali. Se avete avuto alcuni contrasti è il momento di chiarire e sistemare le cose. Siate intuitivi, cercate di capire qual è la soluzione migliore per tutti.

Acquario: la settimana in arrivo potrebbe portarvi buone o cattive notizie. In ambito professionale, state aspettando una risposta che con buone probabilità, potrebbe arrivare nella prossima settimana. Avete finalmente trovato l'occasione giusta per voi tuttavia non è esclusa la possibilità di poterla perdere.

Pesci: concentratevi meglio sui vostri obiettivi per il futuro. Ben presto potrebbe presentarsi un cambiamento importante nella vostra vita, pertanto è meglio tenersi pronti ad ogni evenienza. La settimana in arriva sarà una settimana decisamente positiva: Giove e Saturno vi tramanderanno buona luce.