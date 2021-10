Le previsioni astrologiche relative alla prossima settimana, ovvero quella che va da lunedì 18 a domenica 24 ottobre rivelano buoni propositi per il segno zodiacale del Sagittario e dei Pesci. Difficoltà in arrivo per i nati sotto il segno del Capricorno mentre sono previste novità interessanti per i Gemelli. Andiamo a vedere, in dettaglio, cosa prevede l'Oroscopo per i dodici segni zodiacali in relazione alla settimana che va dal 18 al 24 ottobre.

Oroscopo settimanale fino al 24 ottobre, da Ariete a Cancro

Ariete: non nascondete troppo i vostri sentimenti o il vostro punto di vista.

Date sfogo a quello che pensate e soprattutto a quello che provate nei confronti di qualcuno. Prendetevi del tempo e quando ritenete di essere pronti, parlatene o dichiaratevi.

Toro: nell'ultimo periodo siete facilmente irritabili e non riuscite più a mantenere una certa tolleranza. Cercate di essere più pazienti anche se state passando un periodo di difficoltà: prima o poi tutto tornerà alla normalità.

Gemelli: siete circondati da buoni amici ma difficilmente riuscite a dare loro la vostra piena fiducia. La settimana entrante sarà sicuramente una settimana ricca di novità che riguarderanno soprattutto l'ambito professionale.

Cancro: mettete da parte le vostre preoccupazioni e allontanatevi con la mente dai problemi quotidiani.

Prendetevi una pausa ogni tanto e dedicatela soltanto a voi stessi oppure a fare ciò che più vi piace: vi aiuterà a migliorare il tono del vostro umore.

Previsioni zodiacali della settimana dal 18 al 24 ottobre, da Leone a Sagittario

Leone: siete impazienti di compiere il prossimo passo insieme al vostro partner. Aspettate grandi cambiamenti sul profilo sentimentale, cambiamenti che daranno finalmente una svolta importante alla vostra relazione.

Vergine: può capitare che alcune volte perdete le staffe, tuttavia riuscite ad essere molto tolleranti anche di fronte alle situazioni più estreme. Nella prossima settimana, potrebbero esserci delle giornate impegnative, tuttavia, il weekend sarà decisamente più tranquillo.

Bilancia: spesso passate le vostre giornate senza riuscire a portare a termine tutte le vostre faccende quotidiane.

Un buon consiglio è quello di organizzare i vostri impegni e distribuirli meglio nell'arco della giornata: in questo modo potrete ricavare un po' di tempo da dedicare a voi.

Scorpione: riuscite a raggiungere facilmente gli obiettivi più semplici, tuttavia avete ancora molta strada da fare prima di raggiungere il vostro traguardo più importante. Siate determinati e persistenti, ogni cosa ha il suo tempo, e un giorno arriverà anche il vostro momento.

Sagittario: a volte è necessario allentare un po' la corda e staccare dalla consueta routine e quotidianità. Il lavoro è una priorità per voi ma ricordate che è anche importante prendersi cura di se stessi. La prossima settimana sarà caratterizzata da giornate abbastanza positive, sorprese nel fine settimana.

L'oroscopo della settimana, da Capricorno a Pesci

Capricorno: la settimana in arrivo sarà po' difficoltosa, alcuni imprevisti potrebbero rallentare notevolmente le vostre giornate. Siete audaci e difficilmente riuscite a fermarvi, anche se avete di fronte degli ostacoli, riuscirete a superarli con grande successo.

Acquario: le ultime settimane non sono state molto facili. Alcune circostanze stanno influendo negativamente sul vostro ottimismo. Aspirate ad un futuro migliore, tuttavia la carenza di opportunità sta limitando il vostro successo professionale. Cercate di avere ancora pazienza: la giusta proposta arriverà anche per voi.

Pesci: settimana promettente per il segno zodiacale dei Pesci.

Marte e Giove vi daranno la giusta carica per affrontare le prossime giornate: sarete dinamici e molto produttivi in ambito lavorativo. Questo vi aiuterà a raggiungere gli obiettivi professionali più ambiziosi.