Il Comune di Cremona (Lombardia) ha indetto un concorso per l'assunzione di 27 unità in vari ambiti professionali. La selezione è rivolta a diplomati e laureati ed ha come data di scadenza per l'inoltro della domanda il 3 dicembre 2020. Le prove di selezione sono tre: due esami scritti e un colloquio orale.

Assunzione di 27 unità in vari ambiti professionali

Il concorso indetto dal Comune di Cremona prevede l'assunzione di 27 unità impiegati in vari ambiti professionali con contratto a tempo indeterminato. In particolare, i posti da ricoprire sono:

- 11 istruttore direttivo amministrativo contabile;

- 9 istruttore direttivo tecnico;

- 4 istruttore amministrativo contabile;

- 3 istruttore tecnico.

Requisiti generali e specifici di partecipazione

Per poter presentare la domanda di partecipazione, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti generali: essere cittadino italiano (o di uno Stato dell'Ue), essere incluso nell'elettorato politico attivo, non essere stato licenziato precedentemente presso un incarico pubblico per mancato rendimento o in seguito all'utilizzo di documenti falsi, essere idonei fisicamente per l'incarico da svolgere, essere in regola con la leva obbligatoria se necessario, non essere in possesso di condanne penali o precedenti penali in corso, essere a conoscenza delle nozioni base della lingua inglese e dell'informatica.

Oltre ai requisiti generali, bisogna tenere conto dei seguenti requisiti specifici per poter partecipare al concorso, basati essenzialmente sul titolo di studio:

- per la figura di istruttore direttivo amministrativo contabile: essere in possesso di una Laurea Specialistica o Magistrale;

- per la figura di istruttore direttivo tecnico: essere in possesso di una Laurea Specialistica o Magistrale con indirizzo tecnico;

- per la figura di istruttore amministrativo contabile: essere in possesso di un Diploma dalla durata di cinque anni;

- per la figura di istruttore tecnico: essere in possesso di un Diploma ad indirizzo tecnico.

Selezione e domanda di partecipazione

Qualora il numero di domande di partecipazione dovesse superare le 100 unità, allora si procederà con una prova preselettiva. Successivamente, i candidati saranno chiamati a tenere tre prove: due esami scritti ed un colloquio orale. La domanda di selezione deve essere inoltrata entro il 3 dicembre tramite il sito del Comune di Cremona.

Per accedere alla procedura telematica, è necessario essere in possesso dello SPID. I candidati dovranno allegare, oltre alla domanda di partecipazione, il proprio curriculum professionale e la ricevuta dell'avvenuto pagamento di 10,00 € per la tassa del concorso.