L'Inps (Istituto nazionale di previdenza sociale) ha reso noto mediante il suo sito internet che da martedì 10 a lunedì 30 novembre è possibile presentare la domanda per accedere al Reddito di emergenza previsto dal recente Decreto Ristori. Quindi saranno garantite due ulteriori mensilità del Rem per i mesi di novembre e dicembre 2020 a tutte le famiglie che sono più in difficoltà a causa della crisi economica innescata dall'emergenza sanitaria da coronavirus.

Ricordiamo inoltre che il Rem è una manovra introdotta dal governo lo scorso 19 maggio all'interno del Decreto Rilancio ed è stato poi prorogato con il Decreto di agosto.

Inoltre, per tutti coloro che hanno ricevuto in precedenza il sussidio, non dovranno presentare nessuna domanda in quanto, come affermato dall'Inps, l'accredito arriverà automaticamente per i nuclei familiari che hanno già ottenuto il bonus previsto dal decreto di agosto.

Quali sono i requisiti per accedere al Rem

Per poter ottenere il reddito d'emergenza bisogna essere residenti in Italia nel momento in cui si presenta la domanda, detenere un reddito famigliare inferiore all'importo del beneficio al mese di maggio, avere un patrimonio mobiliare inferiore a 10 mila euro e l'Isee deve essere inferiore a 15mila euro.

Il reddito d'emergenza è un beneficio simile al reddito di cittadinanza, però con la differenza che i criteri sono meno ferrei.

In particolare, il beneficio può ammontare a 800 euro al mese per un nucleo familiare composto da più persone, fino a un massimo di 840 euro, nel caso di soggetti disabili.

Secondo gli ultimi dati dell'Inps, il bonus fino a 800 euro è stato già versato a circa 290 mila famiglie, mentre altre sono in attesa della lavorazione della domanda già presentata.

Allo stesso tempo, però c'è da dire che per quanto riguarda le mensilità precedenti, l'Inps ha anche comunicato che l'importo medio erogato per famiglia è stato di 558 euro.

Come presentare la domanda per la prima volta per ottenere il Rem

Per tutti coloro che dovranno presentare la domanda per la prima volta per ottenere il reddito d'emergenza stabilito dal nuovo decreto ristori, servirà la dichiarazione sostitutiva ai fini Isee.

Invece, se tra i i componenti del nucleo familiare ci sono minorenni, allora servirà il modello Isee minorenni.

La domanda può essere presentata attraverso i Caf e gli istituti di patronato. Inoltre, è possibile inviare la domanda anche per via telematica mediante il sito internet dell’Inps, autenticandosi con il pin, lo Spid o la Carta d’identità in formato elettronico.