Il gruppo attivo nella Grande Distribuzione Enel ha avviato un ciclo di assunzioni finalizzato a selezionare alcuni nuovi profili da inserire all'interno dell'azienda: tutte le candidature dovranno essere mandate esclusivamente sul sito internet ufficiale e al momento la società Enel sta cercando un senior hydrogen business, senior channel manager e junior channel manager. Per le Offerte di lavoro in questione si richiedono profili che siano in grado di risolvere i problemi, comunicare in modo efficiente, capaci di ascoltare i problemi, lavorare sotto stress con un carico di lavoro molto importante e di essere disponibili a viaggiare almeno per il 50 % del proprio tempo.

Enel, posizioni aperte per candidarsi alle nuove offerte di lavoro

Le figure che la società Enel sta ricercando in questo momento sono le seguenti: senior hydrogen business con esperienza nello sviluppo aziendale o nella gestione di progetti sull'idrogeno. La figura in questione dev'essere in grado di comunicare, risolvere i problemi e capace anche di lavoro con la squadra e leadership. Un'altra figura che la società Enel sta ricercando è quella di senior channel manager con la laurea Magistrale in Economia o Ingegneria. La figura dev'essere in grado di comunicare con capacità eccellenti, stabilire relazioni efficaci, capace ad ascoltare e determinazione nel lavorare sotto pressione. L'offerta di lavoro per questa posizione è di un contratto a tempo indeterminato nella zona di Roma e la candidatura potrà essere inviata soltanto entro il 22 novembre del 2020.

Per la figura invece del Junior channel manager il candidato dovrà avere una laurea Magistrale in Economia o Ingegneria con la conoscenza del mercato automotive, energetico e della mobilità elettrica. Inoltre il candidato che sarà scelto dalla società dovrà avere un'ottima conoscenza della lingua inglese e il contratto sarà a tempo indeterminato nella zona di Roma.

I requisiti per questa posizione di lavoro sono i seguenti: disponibile a viaggiare almeno il 50% del tempo e una buona capacità di negoziazione e problem solving. La richiesta di candidatura dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 22 novembre 2020.

La società Enel nel mondo

Enel SpA è il più grande operatore elettrico d’Italia e la seconda ed è nata come ente pubblico nell'anno 1962. È stata trasformata in spa nell'anno 1992. Ad oggi è un’azienda multinazionale, che riesce a produrre e distribuisce gas ed energia elettrica in oltre 30 paesi in tutto il mondo, in particolare in America Latina e in Europa.

Per scoprire tutte le prossime offerte di lavoro, bisognerà attendere i prossimi giorni.