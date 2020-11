Intesa Sanpaolo cerca diplomati e laureati, giovani che una volta passate le selezioni saranno impiegati in attività di consulenza o nella distribuzione di prodotti finanziari. Le domande di lavoro verso queste posizioni dovranno eseguirsi prettamente online, cioè mediante l'utilizzo del portale aziendale; non sono previste date di scadenza per potersi candidare. Le risorse scelte verranno poi distribuite tra le filiali presenti in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.

La posizione aperta per diplomati

Un ruolo ricercato da Intesa Sanpaolo per il quale è sufficiente il possesso del diploma come requisito di accesso alla selezione è l'agente junior in attività finanziaria.

Una volta assunto, il collaboratore si occuperà della promozione e vendita di prodotti bancari e assicurativi a vecchi e nuovi clienti. Oltre al titolo più volte menzionato, il candidato dovrà avere tra i 18 e i 30 anni, preferibilmente un po' di esperienza in questo campo, capacità di contatto con il pubblico, abilità organizzative mirate al raggiungimento di un obiettivo. L'inquadramento sarà come agente in attività finanziaria e di conseguenza la retribuzione rispecchierà ciò che prevedono i contratti nazionali relativi a questa categoria professionale; mentre le sedi di lavoro saranno: Milano, Monza, Bergamo, Brescia, Torino, Venezia, Treviso, Padova, Bologna, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Firenze, Prato, Palermo, Reggio Calabria, Bari, Roma.

La posizione aperta per laureati

Una delle figure ricercate per la cui candidatura è necessario il possesso di una specifica laurea è il consulente finanziario junior. In questo caso, il selezionato svolgerà attività di consulenza diretta al cliente in merito ai servizi e ai prodotti offerti dalla banca e i requisiti fondamentali per candidarsi sono: età tra 23 e 35 anni, essere laureati in uno di questi settori: Economia, Finanza, Scienze Bancarie, Scienze Assicurative e Giurisprudenza; non bisogna essere in possesso del patentino da consulente finanziario.

L'inquadramento prevede un iniziale stage di sei mesi e solo dopo aver superato l'esame necessario a svolgere la professione il lavoratore avrà piena padronanza dei suoi compiti. In particolare, egli lavorerà due giorni come dipendente e tre giorni come lavoratore autonomo; mentre le filiali a cui verrà assegnato sono quelle di Torino e Milano.

La domanda online

Per candidarsi tramite il portale dell'azienda bisognerà digitare 'Intesa Sanpaolo lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca e cliccare sul link 'Posizioni aperte | Intesa Sanpaolo'. Infatti, una volta entrati nella pagina del lavoro, basterà un click sotto a 'consulente finanziario junior', oppure sotto ad 'agente per la società Agents4you', per leggere le caratteristiche delle posizioni descritte finora e sul pulsante verde 'Candidati ora' per ultimare l'invio del curriculum.