Il gruppo Intesa Sanpaolo sta cercando nuove risorse da inserire nelle proprie filiali come consulenti, junior analyst e agenti. Per le prime due posizioni citate è necessario aver conseguito una laurea, mentre per candidarsi alla posizione di agente è sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Non è indicata una data di scadenza per inviare la propria domanda di iscrizione alla selezione.

Lavoro in banca: le opportunità in Intesa Sanpaolo per laureati

Per la figura di junior analyst, il gruppo bancario cerca nuove risorse con capacità relazionali, comunicative e padronanza della lingua inglese da inserire in stage nell’Information Technology Department.

Le risorse si occuperanno dei servizi bancari negli ambiti: infrastrutture tecnologiche, crediti, finanza, canali digitali e data technology. I candidati dovranno aver conseguito negli ultimi sei mesi una laurea in Informatica, Fisica e Statistica, Ingegneria informatica oppure Matematica. Le sedi del lavoro sono Milano e Torino. Il contratto offerto è di stage extracurricolare retribuito.

I consulenti finanziari junior lavoreranno nelle sedi di Milano e Torino e si occuperanno dei rapporti con la clientela. In particolare supporteranno i clienti, proporranno dei prodotti per soddisfare i loro bisogni, prepareranno i documenti richiesti dalla propria filiale, parteciperanno agli incontri con i colleghi della propria sede di lavoro.

Per candidarsi come consulenti è necessario avere un'età compresa tra i 23 e i 35 anni, sapersi orientare con i clienti, possedere doti di problem solving, aver conseguito una laurea in Economia, Scienze Assicurative, Finanza, Scienze Bancarie e Giurisprudenza, infine non aver conseguito ancora il patentino da consulente finanziario.

Per tale posizione l'azienda offre un contratto misto: lavoro in filiale durante i due giorni da dipendente, attività autonoma negli altri tre giorni in cui svolgeranno la loro attività come liberi professionisti.

Offerte di lavoro: si cercano agenti junior con diploma e come inviare la domanda

Un'altra selezione aperta è quella per agenti junior con partita iva in attività finanziaria e assicurativa.

L'istituto bancario cerca personale in Lombardia e in Emilia Romagna con un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, diplomati o laureati, propensi a entrare a far parte della rete agenziale di Intesa Sanpaolo che abbiano orientamento al cliente e un buon approccio imprenditoriale/consulenziale.

Per candidarsi alle offerte di lavoro di Intesa Sanpaolo bisogna collegarsi sulla piattaforma ufficiale del gruppo nella sezione "Carriere", scegliere la posizione d'interesse e infine cliccare su "Candidati ora".